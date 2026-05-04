Un senator din grupul pe care se bazau PSD și AUR să demită guvernul anunță că nu votează moțiunea

Senatorul PACE Liviu Fodoca (intrat în Parlament pe listele POT) a anunțat că nu votează moţiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Anunțul lui Fodoca a fost criticat de PSD Sălaj, care denunţă „răzgândirea” senatorului.

„Nu sunt și nu voi fi niciodată instrumentul politic al PSD și nu voi susține, prin vot încercările de salvare politică ale unui sistem corupt care a distrus România”, a scris Liviu Fodoca, duminică seară, într-o lungă postare pe pagina sa de Facebook.

Liviu Fodoca este senator ales pe listele POT în circumscripția nr. 33 Sălaj, dar a plecat la grupul PACE-Întâi România.

Fodoca consideră că actuala moțiune de cenzură „nu reprezintă o schimbare de direcție, ci riscă să devină doar un instrument prin care se încearcă reabilitarea politică a urmașilor FSN-ului, fără asumarea responsabilității pentru deciziile care au generat nemulțumirea profundă a românilor”.

„PSD și toți urmașii lui Ion Iliescu, Petre Roman, Adrian Năstase și Liviu Dragnea trebuie să dispară din politica românească, în frunte cu Sorin Grindeanu, Marian Neacșu, Claudiu Manda, Paul Stănescu, Alfred Simonis sau Olguța Vasilescu. Atât timp cât nu există o voință reală de reformă, atât timp cât nu există deschidere pentru o guvernare transparentă și responsabilă, nu voi participa la demersuri care au ca unic scop conservarea unui sistem politic care și-a pierdut credibilitatea”, a mai spus Fodoca.

Pe lângă Fodoca, și parlamentarii Partidului UNIT au spus că, deși au semnat moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, nu o vor vota marți.

Reacția PSD Sălaj: „Realitatea nu s-a schimbat peste noapte”

După anunțul lui Fodoca, filiala judeţeană Sălaj a PSD l-a atacat pe senator, acuzându-l că susține „exact măsurile care au adus România într-o situație dificilă”.

„După ce a semnat moțiunea de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan, senatorul Liviu Fodoca s-a răzgândit. Astăzi susține exact măsurile care au adus România într-o situație dificilă, resimțită zilnic de fiecare român. Pentru că realitatea nu s-a schimbat peste noapte”, a scris PSD Sălaj, pe pagina de Facebook.

Social-democraţii susţin că indicatorii macroeconomici nu sunt chestiuni de opinie, ci fapte resimţite în fiecare gospodărie.

„Domnule Fodoca, dacă 80% dintre români spun că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă… Ce s-a schimbat? Cine v-a convins de miercuri până vineri? Ce ați primit la schimb? Pentru că românii nu au primit nimic de la cel pe care îl susțineți”, a mai acuzat PSD Sălaj.

Calculele înaintea moțiunii PSD-AUR

Moţiunea de cenzură intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost semnată de 254 de parlamentari, peste pragul de 233 de voturi necesare pentru a forma o majoritate care să demită guvernul.

Moțiunea de cenzură va fi dezbătută și votată mâine, 5 mai.

PSD are 127 de senatori și deputați, iar AUR are 90. Cele două partide mai au nevoie de 16 voturi pentru a trece moțiunea de cenzură. Celelalte partide din opoziție (S.O.S. România, POT și PACE), adună 41 de voturi.

PNL, USR și UDMR, partidele care au anunțat că îl susțin în continuare pe Ilie Bolojan, au în Parlament doar 164 de parlamentari din cei 233 cât este nevoie pentru majoritate. Lor li se adaugă cei 17 deputați ai Minorităților Naționale. Asta ar duce la un total de 181 de voturi, tot insuficiente pentru susținerea lui Bolojan în Parlament.

Câți parlamentari, deputați și senatori, are fiecare partid: