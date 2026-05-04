Primii deputați din Opoziție care anunță clar că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR: „Am căutat să înțelegem soluția propusă. Nu există”

Parlamentarii Partidului UNIT au spus că, deși au semnat moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, nu o vor vota marți. Anunțul a venit în condițiile în care prim-vicepreședintele liberal Ciprian Ciucu a spus că moțiunea „încă se joacă”, iar partidele au luni ultimele discuții de pregătire a votului la moțiune.

Cei șase parlamentari ai Partidului UNIT (intrați în Parlament pe listele POT) au anunțat duminică seara că nu vor vota moțiunea de cenzură contra Guvernului Bolojan.

„Nu girăm jocurile PSD–AUR”

Într-o postare publicată pe Facebook de deputatul Andrei Csillag, acesta acuză faptul că moțiunea de cenzură nu oferă soluții și acuză PSD pentru adâncirea crizei economice.

„Nu girăm jocurile PSD–AUR. Nu votăm o moțiune fără soluții! Pe 20 aprilie, Partidul Social Democrat principalul responsabil pentru dezechilibrele economice actuale, a decis să adâncească criza economică, suprapunându-i una politică, iar pe 28 aprilie, cu complicitatea bizară a colegilor noștri de opoziție, Alianța pentru Unirea Românilor – AUR , au concretizat haosul printr-o mișcare politică lipsită de substanță: o moțiune de cenzură care nu propune schimbarea direcției, ci doar înlocuirea unui om. Am purtat discuții cu inițiatorii. Am căutat să înțelegem soluția propusă. Nu există. Nu există o alternativă de guvernare, nu există un plan economic nou, doar dorința de a schimba un nume”, susține Csillag.

Parlamentarii Partidului UNIT – Foto: Andrei Csillag/Facebook

Acesta precizează că parlamentarii Partidului UNIT au avut discuții cu premierul Bolojan.

„Am avut, de asemenea, discuții directe cu premierul. Ni s-a confirmat că nu există intenția de a modifica politicile actuale. În aceste condiții, devine evident că miza reală este eliminarea unui personaj devenit incomod, un om care a început să „aprindă lumina” în zone în care interesele vechi preferă întunericul”.

Cine sunt foștii parlamentari POT, actuali neafiliați, care fac parte acum din Partidul UNIT:

Aurora Tasica Simu – președinte, deputat de Cluj

Andrei Csillag – președinte executiv, deputat de Bistrița

Dumitrița Albu, deputat de Diaspora

Călin Groza, deputat de Maramureș

Ștefan Borțun, senator de Tulcea

Gheorghe-Petru Pîclișan, deputat de Botoșani

Deputatul precizează că parlamentarii formațiunii au semnat „moțiunea pentru a permite clarificarea rapidă a situației politice. România nu își permite un blocaj prelungit. Însă votul nostru trebuie să reflecte interesul public, nu calcule politice de culise.”

Nici AUR nu scapă de criticile reprezentanților PU.

„În mod surprinzător, Alianța pentru Unirea Românilor a ales să susțină această inițiativă, fără a oferi, la rândul său, o alternativă reală. Prin această poziționare, AUR nu face decât să faciliteze un joc politic al PSD, contribuind la o schimbare de fațadă care lasă sistemul intact. Premierul Ilie Bolojan a fost criticat, inclusiv de noi, pentru rigiditate, pentru lipsa de empatie în aplicarea unor măsuri dure și pentru priorități discutabile. Însă necinstea nu este o acuzație care i-a fost adusă. Prin urmare, când PSD solicită sprijin pentru înlăturarea unui om incomod, fără a schimba nimic din mecanismele care au produs criza actuală, avem motive serioase să refuzăm acest demers.”

Celor 6 li se adaugă cei doi parlamentari care au demisionat din PSD: Victoria Stoiciu și Emanoil Neagu.

Moțiunea a fost semnată de 254 de parlamentari

Primarul general al Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat duminică, la Antena 3 CNN, că soarta Guvernului la moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR „se joacă” și că lipsesc „între cinci și zece voturi” pentru ca aceasta să fie respinsă.

Moţiunea de cenzură intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului” a fost semnată de 254 de parlamentari, peste pragul de 233 de voturi necesare pentru a forma o majoritate care să demită guvernul.

Cu toate acestea, liderii liberali au afirmat că unii parlamentari se pot răzgândi și să nu voteze moțiunea în plen deși au semnat pentru depunerea ei.

Acest scenariu a fost respins de vicepreședintele PSD Marian Neacșu: „Dacă vreți părerea mea personală, vom avea un număr de voturi mai mare decât numărul de semnatari.

PSD are 127 de senatori și deputați, iar AUR are 90. Cele două partide mai au nevoie de 16 voturi pentru a trece moțiunea de cenzură. Celelalte partide din opoziție (S.O.S. România, POT și PACE), adună 41 de voturi.

Parlamentarii neafiliați care au plecat din POT și S.O.S. România adună 22 de voturi. Victoria Stoiciu este și ea neafiliată după demisia din PSD, dar ea nu susține moțiunea de cenzură.

Partidele au astăzi ultimele discuții interne în vederea pregătirii votului pe moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR.