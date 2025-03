Un senator SUA lansează atacuri în serie la adresa României, de pe contul personal de X, după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu

„Stângiștilor le place să își elimine adversarii de pe buletinele de vot. Unde am mai văzut asta?”, a întrebat retoric senatorul republican Mike Lee, după anunțul Biroului Electoral Central privind respingerea candidaturii lui Călin Georgescu.

Senatorul american Mike Lee a criticat în trei postări consecutive duminică seară respingerea candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

Lee, un republican din Utah, a distribuit mai întâi o postare cu știrea respingerii candidaturii, remarcând: „Stângiștilor le place să își elimine adversarii de pe buletinele de vot. Unde am mai văzut asta?”.

Leftists love kicking their opponents off of ballots



Where have we seen that before? https://t.co/dYd9tEzkZd — Mike Lee (@BasedMikeLee) March 9, 2025

Ulterior, Lee a mai distribuit o postare a lui Mario Nawfal, un influencer din lumea MAGA, apreciat de Elon Musk, care acuza implicarea unui ONG susținut de George Soros în blocarea lui Georgescu.

Why can’t Marxists resist the impulse to try to keep their opponents off the ballot? https://t.co/Eyo49ZssMg — Mike Lee (@BasedMikeLee) March 9, 2025

Senatorul a adăugat în acest context o nouă întrebare retorică: „De ce nu pot marxiștii să reziste impulsului de a încerca să își împiedice adversarii să participe la alegeri?”.

Într-o a treia postare, în care a distribuit de asemenea informația respingerii candidaturii lui Georgescu, politicianul republican a reluat atacurile la adresa stângii. „Marxismul nu funcționează. Oamenii știu asta. De aceea, marxiștii trebuie să-și scoată adversarii de pe buletinele de vot”, a scris el.

Marxism doesn’t work



People know that



That’s why Marxists have to kick their opponents off ballots https://t.co/e7UKDD8ABY — Mike Lee (@BasedMikeLee) March 9, 2025

Mesaje de pe contul personal

Cele trei mesaje au apărut pe contul personal al lui Mike Lee, pe care senatorul îl folosește pentru a posta la foc automat poziții foarte explicite pe teme de politică externă sau internă, atacuri la adresa Europei, îndemnuri la retragerea SUA din NATO și aprecieri pentru Donald Trump, Elon Musk sau JD Vance.

Înainte de a crea contul personal „Based Mike Lee”, în urmă cu aproximativ doi ani, senatorul posta tweet-uri doar de pe contul său oficial din Senatul SUA. O purtătoare de cuvânt a lui Lee a confirmat în 2022 că acesta este „contul personal de Twitter” al senatorului.

Congresmenii sunt încurajați să creeze conturi personale separate de social media pentru biroul lor oficial, pentru campaniile lor și pentru uz personal, deoarece există norme care le interzic să utilizeze resurse și personal guvernamental pentru a menține profiluri personale, scrie publicație pe teme de tehnologie The Verge.

Criticile lui Elon Musk

Respingerea candidaturii lui Georgescu a fost deja criticată duminică de Elon Musk, miliardarul apropiat de Donald Trump, care și-a manifestat în mod repetat interesul pentru situația politică din România.

Elon Musk a făcut comentariul preluând postarea unui utilizator care se descrie drept jurnalist şi comentator politic suedez, Peter Imanuelsen, şi se declară „susţinător al libertăţii”.

„BREAKING: România i-a INTERZIS lui Călin Georgescu să candideze la preşedinţie. El a câştigat primul tur de scrutin înainte să fie anulat. Acum el conduce din nou în sondaje. Aşa că acum pur şi simplu i-au interzis să candideze. Apropo, acest lucru se întâmplă într-o ţară din UE”, a scris acesta.

„E o nebunie”, a scris Elon Musk.

După câteva minute, Musk a preluat o postare a influencerului conservator Mario Nawfal, comentând: „Soroș din nou”.