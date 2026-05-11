Un senator tocmai a fost dat afară din grupul PACE din Parlament. „Fiecare zi de blocaj politic generat de soţii PSD şi AUR înseamnă mai multă instabilitate”

Viceliderul grupului senatorial PACE – Întâi România Nadia-Cosmina Cerva a anunţat, luni, în plen, excluderea parlamentarului Liviu Fodoca, scrie Agerpres.

„De astăzi (luni – n.r.) nu mai este vicelider Liviu Fodoca şi este Cristian Rusu. Anunţăm excluderea din grupul parlamentar PACE – Întâi România a domnului senator Fodoca Liviu”, a transmis Cerva.

Ca urmare, plenul Senatului a aprobat modificări în comisiile de specialitate propuse de Nadia-Cosmina Cerva, Fodoca fiind înlocuit în Comisiile de agricultură, muncă şi cultură de alţi membri ai grupului PACE – Întâi România, el urmând să activeze în Comisia pentru drepturile omului.

Senatorul Liviu Fodoca a scris, luni, pe Facebook, că România nu îşi mai permite conflicte politice „fără sfârşit”.

„Fiecare zi de blocaj politic generat de soţii PSD şi AUR înseamnă mai multă instabilitate, mai puţină încredere în instituţiile statului şi o economie tot mai apăsată. Criza politică nu se vede doar la televizor. Se vede în preţuri, în salarii, în facturi şi în viaţa de zi cu zi a românilor. Dacă nu se găseşte urgent o soluţie responsabilă, nota de plată va fi tot mai mare şi ea nu va fi achitată de cei care au creat-o, ci tot de românii care muncesc cinstit. România nu îşi mai permite conflicte politice fără sfârşit. România are nevoie de oameni politici asumaţi, responsabili şi capabili să pună interesul cetăţenilor mai presus de interesele de partid”, a transmis Fodoca.