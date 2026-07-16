Un îndrăgit serial revine pe TV cu ultimul sezon. Unde poate fi urmărit și când apar episoadele de final

Serialul „Drumul spre casă” („The way home”) revine la Diva cu sezonul 4, ultimul din serie. Noile episoade vor fi difuzate începând din 19 iulie, a anunţat televiziunea, potrivit Pagina de Media.

Serialul va fi difuzat în fiecare duminică, de la ora 20:00, cu câte două episoade, până la finalul sezonului, pe 16 august.

Serialul urmăreşte trei generaţii ale familiei Landry – Del, Kat şi Alice – care încearcă să-şi repare relaţiile, folosind un iaz misterios ce le permite să călătorească în timp şi să descopere secrete ascunse de-a lungul generaţiilor.

Ce se întâmplă în noul sezon

În noul sezon, Alice se pregăteşte să termine liceul, Kat şi Elliot îşi fac planuri pentru viitorul relaţiei lor, iar Del încearcă să-şi găsească echilibrul după plecarea lui Jacob din Port Haven. Însă apariţia unor noi indicii le determină pe Kat şi Alice să pornească din nou în trecut, într-o încercare de a descifra istoria familiei lui Elliot.

Pe măsură ce povestea avansează, trecutul şi prezentul se împletesc, personaje cunoscute revin în prim-plan, iar noi revelaţii schimbă destinul familiei Landry şi răspund unor întrebări rămase fără explicaţie în sezoanele anterioare.

Din distribuţie fac parte Andie MacDowell (Del), Chyler Leigh (Kat), Sadie Laflamme-Snow (Alice) şi Evan Williams (Elliot).