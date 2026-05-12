Un serial inspirat dintr-un blockbuster de la Hollywood ajunge în streaming. Anunțul lui Vin Diesel, înainte de al 11-lea film din franciza „Fast & Furious”

Un serial bazat pe franciza de succes „Fast & Furious” este în curs de dezvoltare pentru serviciul de streaming Peacock, a anunțat luni NBCUniversal, transmite Reuters.

Actorul Vin Diesel, care îl interpretează pe Dominic Toretto în filme, a anunțat că serialul va ajunge pe micul ecran în cadrul unei prezentări adresate agenților de publicitate la Radio City Music Hall.

Deși Diesel a menționat că ar fi în lucru patru show-uri TV, comunicatul oficial emis de NBCUniversal ulterior a confirmat dezvoltarea unui singur proiect din universul „Fast & Furious”.

Producătorul executiv al serialului este Vin Diesel, potrivit revistei People.

Actorul a mărturisit că, inițial, a fost ezitant în privința continuărilor, temându-se că extinderea poveștii despre echipa de piloți de curse ilegale ar putea împiedica filmul original să devină un punct de referință în cinematografia mondială.

„Fast & Furious”, proiecție specială la Cannes

Această îngrijorare a fost însă înlăturată. Miercuri, Festivalul de Film de la Cannes va marca a 25-a aniversare a francizei printr-o proiecție specială la miezul nopții, onorând-o ca pe un film clasic.

Diesel va participa la proiecția de la Cannes alături de mai mulți dintre colegii săi din filme.

De la primul film „Fast & Furious” din 2001, cele 11 filme din serie au adus peste 7 miliarde de dolari la box-office-urile din întreaga lume.

Până au fost lansate 10 filme principale în seria „Fast & Furious” („Furios și iute”), plus un film spin-off, „Hobbs & Shaw”, cu Dwayne Johnson, Jason Statham și Idris Elba.

Sărbătorirea francizei se extinde mult dincolo de ecran. Un nou roller coaster „Fast & Furious” urmează să se deschidă la Universal Studios Hollywood în această vară, iar o altă atracție este planificată pentru parcurile tematice Universal din Orlando.

„În ultimul deceniu, ne-am dat seama că fanii vor mai mult”, a spus Diesel, menționând că spectatorii sunt nerăbdători să vadă continuarea poveștilor moștenite de franciză.

Când apare următorul film din seria „Fast & Furious”

Diesel a lăudat-o pe Donna Langley, președinta NBCUniversal Entertainment & Studios și directorul de conținut, care supraveghează programele de film și televiziune.

„A trebuit să aștept până când a fost momentul potrivit”, a spus el. „A devenit momentul potrivit când Donna Langley a început să supravegheze totul. Atunci am știut că integritatea personajelor, atractivitatea internațională și ceea ce ne face pe toți să ne simțim ca o familie vor fi protejate în spațiul TV”, a spus actorul în vârstă de 58 de ani.

Ultimul film din saga „Fast & Furious” este programat să aibă premiera pe data de 17 martie 2028. În iunie 2025, Diesel a făcut aluzii la viitorul film și la o apariție a regretatului Paul Walker într-un anumit rol.

Se zvonește de mult timp că cel de-al 11-lea film din seria principală, „Fast Forever”, va fi ultimul din franciză, conform People. „Fast X”, cel mai recent film din franciză, a avut încasări de peste 700 milioane de dolari la box-office-ul mondial la lansarea din mai 2023.