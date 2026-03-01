Războiul din Iran – Un șoc pentru cei care au de călătorit în aceste zile cu avionul. Sunt afectate și destinații care n-au legătură cu Orientul Mijlociu

Un călător verifică orele de plecare, deoarece numeroase zboruri sunt anulate pe Aeroportul Internațional Rafik Hariri din Beirut, Liban, sâmbătă, 28 februarie 2026. Credit line: Hassan Ammar / AP / Profimedia

Efecte în lanț la nivel mondial după blocarea spațiului aerian. Odată cu blocarea marilor aeroporturi din Dubai, Doha și altele, aeronavele și echipajele au rămas blocate în locații nepotrivite, perturbând programările companiilor aeriene la nivel global, relatează Reuters.

Aeroporturi-cheie de tranzit, printre care Dubai și Abu Dhabi din Emiratele Arabe Unite, precum și Doha din Qatar, au fost închise sau au funcționat cu restricții severe, în condițiile în care o mare parte a spațiului aerian al regiunii a rămas închis.

Statele din Golf se confruntă cu o stare accentuată de incertitudine după ce loviturile SUA și Israelului l-au ucis sâmbătă pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

Israelul a anunțat că a lansat duminică un nou val de atacuri asupra Iranului, în timp ce explozii puternice au fost auzite pentru a doua zi consecutiv în apropiere de Dubai și deasupra Doha, după ce Iranul a lansat atacuri aeriene de represalii asupra statelor din Golf învecinate.

Aeroportul Internațional Dubai a suferit pagube în urma atacurilor iraniene, iar aeroporturile din Abu Dhabi și Kuweit au fost, de asemenea, lovite.

Mii de zboruri au fost afectate în întreg Orientul Mijlociu de când SUA și Israelului au lansat primele atacuri asupra Iranului sâmbătă, potrivit datelor platformei de monitorizare a zborurilor FlightAware.

Efecte în cascadă

Închiderea aeroporturilor a avut efecte mult dincolo de Orientul Mijlociu. Dubai și orașul vecin Doha se află la intersecția rutelor aeriene est-vest, canalizând traficul de cursă lungă dintre Europa și Asia prin rețele strâns coordonate de zboruri de legătură.

Odată cu blocarea acestor hub-uri, aeronavele și echipajele au rămas blocate în locații nepotrivite, perturbând programările companiilor aeriene la nivel global. Au fost afectate și destinații care n-au legătură cu Orientul Mijlociu.

„Este vorba despre volumul uriaș de persoane și despre complexitate”, a declarat analistul britanic în aviație John Strickland.

„Nu sunt afectați doar pasagerii, ci și echipajele și aeronavele, aflate peste tot”, a adăugat acesta.

Pe unde mai pot zbura avioanele

Companiile aeriene din Europa, Asia și Orientul Mijlociu au anulat sau redirecționat zboruri pentru a evita spațiul aerian închis sau restricționat, prelungind durata călătoriilor și crescând costurile cu combustibilul.

Perturbările au fost amplificate de pierderea rutelor de survol peste Iran și Irak, care deveniseră mai importante după ce războiul Rusia-Ucraina a forțat companiile aeriene să evite spațiul aerian al ambelor țări.

Închiderea spațiului aerian din Orientul Mijlociu a forțat companiile aeriene să opereze prin coridoare mai înguste, iar luptele dintre Pakistan și Afganistan au adăugat un risc suplimentar, a declarat Ian Petchenik, director de comunicare la Flightradar24.

„Riscul unei perturbări prelungite este principala îngrijorare din perspectiva aviației comerciale”, a spus Petchenik.

„Orice escaladare a conflictului dintre Pakistan și Afganistan care ar duce la închiderea spațiului aerian ar avea consecințe drastice pentru călătoriile dintre Europa și Asia”, a adăugat acesta.