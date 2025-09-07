FOTO/VIDEO Un șofer a murit carbonizat după ce mașina în care se afla a căzut de pe o pasarelă şi a luat foc, în București

Accidentul a avut loc duminică dimineață, pe Şoseaua de Centură a Capitalei. Mașina condusă de un bărbat a lovit un parapet și a căzut pe o cale ferată. Ulterior, autovehiculul a luat foc, iar șoferul a fost găsit carbonizat de către autorități, potrivit Poliției.

Autoturismul se deplasa pe Şoseaua de Centură, dinspre Popeşti către Domneşti. În timp ce urca pe sensul giratoriu de la o intersecţie cu şoseaua Berceni, mașina ar fi lovit parapetul şi a căzut pe calea ferată, ulterior acesta luând foc, a transmis Brigada Rutieră a Capitalei, citată de Agerpres.

La locul accidentuli au fost prezenţi pompierii care au lichidat incendiul şi au constatat că în autoturism se afla conducătorul auto, respectiv un bărbat de 40 de ani, acesta fiind carbonizat.

Ipoteza pe care merg anchetatorii este cea a sinuciderii, pentru că bărbatul ar fi condus cu viteză şi ar fi lovit intenţionat barele metalice de pe pasarelă, scrie Antena 3.

Poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru ucidere din culpă, sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.