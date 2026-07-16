Un șofer nostalgic a montat un aparat de compostat bilete într-un autobuz STV, cumpărat dintr-un târg de vechituri

Un compostor a devenit vedetă pe internet după ce un călător l-a fotografiat într-un autobuz STV, în zona Doamna Ghica.

Aparatul nu e funcțional, nu mai „înghite” bilete din greșeală, nu mai perforează hârtia, nu mai confirmă călătoria și nu mai are nicio treabă cu transportul public modern.

Chiar dacă aceste compostoare par obiecte de colecție, în multe orașe din țară încă mai există și chiar funcționează. De exemplu, la doar câțiva kilometri de Capitală, în Ploiești, confirmă cineva. Urmează însă să dispară și acestea, ușor-ușor.

Află, pe B365.ro, cum a ajuns un compostor aproape uitat într-un autobuz STV.

Sursă foto: Dreamstime.com