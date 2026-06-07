Un șofer prins cu peste 100 km/h la intrarea în Sibiu și-a anulat toate sancțiunile în instanță. Cum a convins judecătorii

Șoferul fusese prins de radar, în 2023, în timp ce conducea cu 102 km/h pe o strada cu limită de viteză 50 km/h. După ce a primit amendă și suspendarea permisului, bărbatul s-a adresat instanței. Judecătorii au pronunțat recent o decizie defintivă în acest caz, citată de Turnul Sfatului.

Totul a început pe 11 mai 2023, când șoferul unui BMW a fost oprit de polițiști după ce l-au înregistrat cu un aparat radar pe strada Podului din Sibiu, circulând cu 52 km/h peste limita legală, la ieșirea de pe autostrada A1.

Polițiștii i-au dat o amendă de 1.305 lei și au dispus suspendarea permisului de conducere pentru 90 de zile. Șoferul a semnat procesul-verbal fără obiecțiuni la momentul opririi, potrivit Turnul Sfatului.

Ulterior, contestând sancțiunea, bărbatul a pierdut în primă instanță la Judecătoria Sibiu.

Printr-o sentință din 7 mai 2025, judecătorii au reținut că viteza a fost corect înregistrată, că fapta a primit o corectă încadrare juridică și că există un indicator de intrare în localitate amplasat la intrarea în municipiu.

Întorsătura de situație

În apel, șoferul a venit la tribunal cu mai multe dovezi care au schimbat cursul procesului: a inclus în dosar fotografii de pe Google Maps și filmări cu traseul urmat de el după ieșirea de pe AI.

Șoferul a explicat că în ziua respectivă venea de pe autostradă și vira spre cartierul Gușterița, fără să-și dea seama că a intrat în zona orașului. El a mai susținut că nu exista niciun indicator de limitare a vitezei sau de intrare în localitate.

Important însă, la dosar a fost inclusă și o adresă din februarie 2026 a Serviciului Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public din cadrul Primăriei Sibiu, din care reieșea că la data de 11 mai 2023 nu exista niciun indicator de intrare în localitate pe sectorul de drum cuprins între ieșirea de pe Autostrada A1 și DJ106, pe direcția de deplasare a șoferului.

Concluzia la care au ajuns judecătorii

Instanța de apel a dat dreptate șoferului, reținând că, deși legalitatea procesului-verbal nu poate fi contestată, temeinicia acestuia este îndoielnică în condițiile în care infrastructura rutieră nu era completă la momentul faptei.

„Atâta timp cât petentul a arătat că nu a văzut, când a coborât de pe A1, indicator de intrare în localitate și nu și-a dat seama care este limita de viteză, atâta timp cât este cert că la data săvârșirii faptei indicatorul nu fusese încă montat, probabil din cauza nefinalizării modernizării străzii Podului, și cât timp petentul nu are domiciliul în Sibiu pentru a se putea susține că ar fi trebuit să știe că circulă pe o stradă din intravilanul orașului, deci cu limita de viteză de 50 km/h, instanța reține că există un dubiu cu privire la vinovăția petentului în săvârșirea faptei, dubiu care îi profită în mod evident acestuia”, conform hotărârii publicate pe ReJust.ro.

Astfel, Tribunalul Sibiu a admis apelul, a anulat în totalitate procesul-verbal și a dispus restituirea amenzii de 1.305 lei. Decizia este definitivă.