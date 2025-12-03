Un sondaj arată că marea majoritate a elvețienilor se opun acordului comercial negociat cu SUA: „Claritatea respingerii este remarcabilă”

O majoritate clară a rezidenților din Elveția sunt critici față de acordul comercial preliminar încheiat de țara lor cu Statele Unite, potrivit unui sondaj publicat miercuri care menționează elemente precum intrarea pe piață a puilor din SUA și libera circulație a datelor către Statele Unite, relatează Reuters.

Acordul încheiat la jumătatea lunii noiembrie va reduce taxele vamale americane cu care se confruntă Elveția de la 39% la 15%, însă aproape 7 din 10 rezidenți elvețieni chestionați au declarat că se opun sau sunt înclinați să se opună acordului.

Dacă ar avea loc astăzi un referendum, 45% dintre respondenți ar vota împotriva acordului, iar 24% spun că probabil ar face la fel, potrivit unui sondaj realizat de firma Sotomo pentru ziarul Blick.

„Claritatea respingerii este remarcabilă”, a declarat pentru Blick Michael Hermann, directorul Sotomo. „Elvețienii au o aversiune profundă față de ideea ca cei puternici să-și impună pe deplin puterea”, a amintit el.

Prevederea din acordul comercial cu SUA ce îi nemulțumește cel mai mult pe elvețieni

Votanții elvețieni au fost cel mai critici față de ideea că Elveția nu ar mai restricționa fluxurile de date către SUA, 80% dintre respondenți afirmând că o astfel de concesie merge prea departe.

Acordul-cadru include o prevedere care vizează explorarea unor mecanisme ce promovează interoperabilitatea între cadrele de protecție a datelor din Elveția și SUA „în vederea facilitării transferurilor transfrontaliere sigure de date”.

Aproximativ două treimi dintre respondenți s-au opus altor elemente, precum o propunere de a nu introduce o taxă digitală pentru companiile ce derulează activități online, importurile fără taxe vamale de carne americană și un angajament al companiilor elvețiene de a investi 200 de miliarde de dolari în SUA până la sfârșitul anului 2028.

După anunțarea acordului, ministrul economiei elvețian al Economiei, Guy Parmelin, a respins criticile la adresa acestuia, afirmând că Elveția nu și-a vândut sufletul diavolului.

Elveția se așteaptă ca taxele vamale reduse să intre în vigoare în prima jumătate a lunii decembrie. Acordul final trebuie să treacă prin parlamentul elvețian și ar putea fi supus unui referendum public.

Firma de sondare a opiniei publice Sotomo a intervievat un eșantion reprezentativ de peste 9.000 de rezidenți elvețieni la sfârșitul lunii noiembrie.