Un sondaj nou confirmă dominația AUR la nivel național și arată cum se împarte votul pe județe

AUR ocupă prima poziție în intenția de vot, cu 35,8%, cifră care reprezintă mai mult de dublul scorului înregistrat de PSD (17,2%), potrivit unui sondaj al Agenției de Rating Politic (ARP), fondată de analistul Cristian Andrei. La nivelul liderilor, George Simion conduce în topul încrederii, fiind urmat de Nicușor Dan.

Datele fac parte din Barometrul POLL/INT, un studiu realizat de Agenția de Rating Politic în perioada 1-10 aprilie 2026. Sondajul a fost efectuat pe un eșantion de 1.187 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă a României, având o eroare statistică de 2,8%.

Votul pe județe este obținut cu ajutorul unui algoritm care combină datele din sondajul național cu informații despre populația fiecărei regiuni. Metoda permite calcularea scorurilor locale fără a fi nevoie de un sondaj separat în fiecare județ, potrivit ARP.

Sondajul arată că în România nu există în prezent lideri politici care să se bucure de o susținere largă din partea tuturor cetățenilor. Cei mai mulți lideri sunt votați doar de proprii susținători, fără a reuși să atragă încrederea publicului larg.

În ceea ce privește intenția de vot pentru Parlament, AUR ocupă primul loc cu 35,8%, scor de peste două ori mai mare decât cel al PSD, care înregistrează 17,2%. Clasamentul este completat de PNL cu 14,2% și USR cu 11,2%. Prezența estimată la urne este de 48%, acest procent reprezentându-i pe cei care au declarat că sunt siguri că vor merge la vot.

Aceste date vin să confirme tendința indicată și de un sondaj CURS de la finalul lunii martie, care a plasat tot AUR pe prima poziție în opțiunile de vot. Deși cercetarea CURS indica o ușoară scădere a partidului condus de George Simion la 33% și o recuperare a PSD până la 24%, noul barometru ARP arată o distanță mai mare între cele două formațiuni la nivel național.

Totodată, potrivit datelor ARP, se observă o revigorare a partidelor SOS România (6,0%) și POT (3,3%), astfel că toate formațiunile catalogate drept populiste însumează în prezent 45,1% din opțiunile de vot.

Votul AUR pe județe

La nivel regional, AUR obține cele mai mari scoruri în județele Călărași (42,6%), Ialomița (41,2%) și Hunedoara (41,1%).

La polul opus, cele mai scăzute procente pentru formațiunea condusă de George Simion sunt estimate în județele Covasna (20,3%), Bihor (22,3%) și Harghita (23%).

Bolojan, pe locul al treilea în topul încrederii

La capitolul încredere, sondajul a testat și lideri din eșalonul al doilea ai partidelor, care beneficiază de vizibilitate mare. George Simion ocupă prima poziție cu 31,3%, urmat de Nicușor Dan cu 24,2% și Ilie Bolojan cu 21,8%.

Clasamentul încrederii este completat de Anca Alexandrescu (20%), Olguța Vasilescu (16%) și Diana Buzoianu (15,6%).

Corupția, principala problemă identificată de români

Întrebați „care este problema cea mai urgentă de care politicienii ar trebui să se ocupe”, cei mai mulți dintre români au indicat corupția, cu un procent de 21,9%. Pe locul al doilea în topul priorităților se află nivelul ridicat al taxelor și impozitelor, menționat de 18,2% dintre cei chestionați.

Lista preocupărilor este completată de nevoia de reformă a statului și reducerea birocrației (11,1%), urmate de inflație și prețurile mari (9,4%). Problemele legate de sănătate și educație au fost indicate ca fiind prioritare de 8,4%, respectiv 7,5% dintre participanții la sondaj.