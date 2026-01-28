Un star rock oferă Groenlandei acces gratuit la muzica sa: „Sper să atenueze amenințările guvernului nostru nepopular”

Neil Young a decis să le ofere locuitorilor din Groenlanda acces gratuit timp de un an la întregul său catalog muzical, descriind inițiativa drept „o ofertă de pace şi iubire”. Gestul vine ca o formă de sprijin moral împotriva presiunilor exercitate de administrația Trump asupra teritoriului autonom, potrivit BBC.

„Sper că muzica şi filmele mele muzicale vor atenua o parte din stresul şi ameninţările nejustificate la care sunteţi supuşi din partea guvernului nostru nepopular şi, sperăm, temporar”, a scris muzicianul pe site-ul său, Neil Young Archives, care oferă acces complet la catalogul de înregistrări şi concerte live ale compozitorului în vârstă de 80 de ani, precum şi la alte producţii.

„Îmi doresc sincer să vă puteţi bucura de toată muzica mea în frumoasa voastră casă din Groenlanda, la cea mai înaltă calitate. Aceasta este o ofertă de pace şi iubire. Toată muzica pe care am compus-o în ultimii 62 de ani vă aparţine. Sperăm că şi alte organizaţii vor urma exemplul nostru. Iubiţi Pământul!” , a completat el.

Neil Young. Sursa foto: Dreamstime.com

Acest gest de solidaritate față de Groenlanda nu este un incident izolat, ci reprezintă cel mai recent capitol dintr-un lung șir de proteste vehemente prin care Neil Young își manifestă disprețul față de direcția politică a Statelor Unite. La începutul acestei luni, Young a scris pe site-ul său:

„Treziți-vă, oameni buni! Astăzi, SUA e un dezastru. Donald Trump distruge America bucată cu bucată, împreună cu echipa sa de aspiranti… El ne-a divizat”.

Războiul său cu Donald Trump a început încă din 2020, când l-a dat în judecată pentru a-i interzice să îi folosească muzica la mitinguri. Tot atunci, a cerut fanilor să boicoteze Amazon, criticând sprijinul patronului Jeff Bezos pentru campania lui Trump.

Nici platformele de streaming nu au scăpat de nemulțumirea sa. În 2022, Young și-a retras hituri precum Harvest Moon de pe Spotify, acuzând platforma că permite răspândirea de informații false despre vaccinuri prin podcastul lui Joe Rogan. Gestul său a fost urmat și de alte vedete, ca Joni Mitchell.

Artistul a revenit pe Spotify abia în 2024. El a explicat că nu și-a schimbat opiniile, dar boicotul nu mai avea sens, deoarece podcastul lui Rogan devenise disponibil peste tot, nu doar pe o singură platformă.

Deși este canadian la origine, Neil Young are și cetățenie americană, ceea ce îi dă dreptul să fie o voce critică și activă în politica din SUA.