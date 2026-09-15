Un startup american a dezvăluit drona „low-cost” care să înlocuiască celebrele drone de atac MQ-9 Reaper

Start-up-ul american Swarm Aero a prezentat oficial o nouă platformă aeriană fără pilot (UAS), denumită Gamera, concepută ca o variantă mai ieftină, dar mai performantă decât celebrele drone de atac MQ-9 Reaper pe care Pentagonul vrea să le înlocuiască.

Swarm Aero spune că Gamera promite o rază de acțiune foarte mare și capacitatea de a purta armament din clasa bombardierelor.

Dezvoltarea proiectului vine în contextul în care Forțele Aeriene ale SUA (USAF) derulează programul Massed Modular Aircraft (MMA). Acesta vizează achiziția de platforme aeriene ieftine, produse în masă, ușor configurabile și care pot fi distruse în luptă fără ca acest lucru să reprezinte o pierdere semnificativă, scrie DefenseNews.

Scopul este ca noile platforme să înlocuiască celebrele drone de atac MQ-9 Reaper, care au intrat în dotarea forțelor americane încă din 2007 și au zburat în misiuni de supraveghere și luptă în mai toate conflictele în care au fost implicate SUA în ultimii aproape 20 de ani.

„O fracțiune” din prețul unui MQ-9 Reaper

În condițiile în care prețul unei drone MQ-9A Reaper depășește 30 de milioane de dolari pe unitate, în funcție de senzori și configurație, pierderile recente în zona Orientului Mijlociu au determinat Pentagonul să caute alternative mai ieftine.

Swarm Aero spune că noua dronă Gamera „poate oferi toate capacitățile modelului MQ-9, precum și să utilizeze sarcini utile pe care MQ-9 nu le poate transporta, la o fracțiune din preț”.

Drona Gamera se încadrează în Grupa 5 UAS (cea mai mare categorie de aeronave fără echipaj din clasificarea Departamentului Apărării al SUA), iar designul său renunță la un fuselaj central clasic în favoarea unei arhitecturi neconvenționale cu două fuselaje paralele, de-o parte și de alta a axei centrale.

„Am făcut ceva ce contravine concepției convenționale”

Drona se folosește de un motor turbopropulsor cu elice, are o anvergură a aripilor de 22 de metri, o capacitate de sarcină utilă de peste 1.200 de kg și promite o rază de acțiune de 9.000 de mile marine, adică aproape 16.700 de km, scrie Breaking Defense.

Constructorul a confirmat renunțarea la tehnologia stealth (stealthiness) pentru a prioritiza reducerea costurilor și maximizarea autonomiei de zbor.

„Ceea ce am făcut noi contravine concepției convenționale, care susține că livrarea unei sarcini utile la distanță mare împotriva țintelor critice necesită tehnologie stealth și tot felul de protecții. Noi am creat o aeronavă foarte simplă, fără să fie stealth, dar optimizată pentru o rază extremă de acțiune”, a spus Oliver Palmer, cofondator al Swarm Aero.

Drona Gamera / Sursă: Swarm Aero

Poate transporta și lansa mari rachete de croazieră

Spre deosebire de MQ-9 Reaper, noua platformă este proiectată pentru a transporta și lansa și rachete de croazieră și muniții grele utilizate în mod tradițional de bombardiere, precum LRASM (Long-Range Anti-Ship Missile) și JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range), dar și muniții hipersonice.

Deși Swarm Aero nu a precizat un preț concret, compania a afirmat că ceea ce propune ar costa de 10 ori mai puțin decât platformele existente, potrivit Defense News.

Compania construiește în prezent modelul Gamera, aflat în dezvoltare încă din 2022, și își propune să-l aibă gata de zbor la sfârșitul anului viitor, a declarat Palmer. În plus, Palmer a afirmat că „ani de investiții și pregătiri în domeniul producției au permis companiei să poată produce aceste aparate în serie într-un interval de timp foarte scurt”.

În cele din urmă, Swarm speră, de asemenea, să se extindă pe piața civilă cu aplicații precum logistica și stingerea incendiilor, însă Pentagonul „este în mod clar primul nostru client”.