Un startup de AI promite că poate eradica infracționalitatea din SUA cu o rețetă testată în China

Ratele infracționalității au ajuns din nou un subiect aflat în prim-planul discuțiilor politice din Statele Unite după revenirea la putere a președintelui Donald Trump, însă CEO-ul unei companii startup de securitate și inteligență artificiale (AI) promite o soluție pornind de la o tehnologie mai puțin avansată, relatează futurism.com.

Garrett Langley este directorul general și cofondatorul unei companii de supraveghere numite Flock Safety. Înființată în 2017 și evaluată acum la 7,5 miliarde de dolari, potrivit Forbes, Flock a adunat o rețea de peste 80.000 de camere „alimentate de inteligență artificială” pe teritoriul SUA.

Publicația financiară notează că această rețea a primit acum un nou atu sub forma dronelor de supraveghere „fabricate în America”, care au început să fie distribuite către departamentele de poliție din SUA în luna august.

Prezentarea de miliarde de dolari a lui Langley afirmă că indiferent că ești un departament de poliție, o companie privată sau un simplu proprietar de locuință, dacă închei un abonament cu Flock infracționalitatea poate fi eradicată în SUA până în 2035.

„Am vorbit cu destui activiști care cred că infracționalitatea este pur și simplu un cost al societății moderne. Eu nu sunt de acord”, a declarat Langley pentru Forbes. „Cred că putem avea un oraș fără criminalitate și, în același timp, libertăți civile… Putem avea totul”, promite el.

Garrett Langley, CEO-ul companiei Flock Safety, FOTO: Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia

Startup-ul are deja mii de clienți în Statele Unite

O parte din atractivitatea Flock, comparativ cu numeroasele alte companii de supraveghere disponibile, este rețeaua sa în continuă expansiune. Companii partenere precum FedEx, dar și școli și grupuri de administrare a proprietăților, pot fi de acord să ofere forțelor de ordine locale acces la propriile lor rețele de supraveghere.

Făcând acest lucru la scară largă, Flock afirmă că poate rezolva o problemă majoră a aplicării legii în SUA: faptul că, deși există numeroase camere de supraveghere CCTV, rețeaua fragmentată de proprietari privați face extrem de anevoioasă adunarea și analiza înregistrărilor.

Compania condusă de Langley se laudă în prezent cu parteneriate cu peste 5.000 de agenții de aplicare a legii și 1.000 de companii private. Pe site-ul său, Flock promovează o gamă variată de aplicații pentru camerele sale de la cartiere rezidențiale înstărite (HOA-uri) la mici orășele cu un singur semafor, până la companii de milioane de dolari care se confruntă cu infracționalitatea organizată.

Deși schemele de supraveghere centralizată au avut un efect pozitiv asupra ratelor infracționalității în China, criticii susțin că, în SUA cel puțin, supravegherea în masă și îngrijorarea pe care o generează servesc în principal la țintirea comunităților minoritare și de imigranți.

Cu toate acestea, Langley nu este preocupat de câțiva critici sensibili.

„Consecința construirii unui produs care schimbă cu adevărat viețile oamenilor este că vor exista mulți pe care îi vom enerva pe parcurs”, a declarat directorul pentru Forbes. „Pentru că ceea ce facem chiar contează”, a subliniat el.