Un startup oferă un milion de dolari pentru o afacere în vârful căreia vrea să pună o AI

Uitați de agenții AI pentru programare, scrie Gizmodo, arătând că un startup din Silicon Valley lucrează acum la un CEO bazat pe inteligență artificială, despre care speră că va putea automatiza o afacere întreagă, de la un capăt la altul.

Skyfall AI a ieșit săptămâna aceasta din perioada de dezvoltare discretă, după ce a petrecut ultimul an construind sisteme AI concepute pentru a lua deciziile pe termen lung care sunt gestionate în mod normal de directorii generali ai unei companii.

Acum, startup-ul vrea să își testeze tehnologia în lumea reală cumpărând o mică afacere SaaS sau de comerț electronic, în valoare de până la 1 milion de dolari, și lăsând inteligența sa artificială să administreze o mare parte din companie.

„Skyfall construiește agenți AI capabili să conducă singuri o companie, iar noi demonstrăm acest lucru cumpărând afaceri software pe care le operăm chiar noi”, se arată pe site-ul startup-ului cu sediul în San Francisco. „Dacă ai construit un produs real cu clienți plătitori și ești pregătit să îl predai mai departe, vrem să discutăm cu tine”, mai notează acesta.

Potrivit Forbes, inteligența artificială ar supraveghea domenii precum stabilirea prețurilor, marketingul, suportul pentru clienți, finanțele și operațiunile, reducând treptat implicarea oamenilor. Obiectivul general este dublarea în doar șase luni a veniturilor companiei cumpărate.

Afacerea anterioară a fondatorilor startup-ului a fost cumpărată de Microsoft

Skyfall a fost fondată de Sam Pasupalak, Kaheer Suleman și Sumit Pasupalak. Sam Pasupalak și Suleman au cofondat anterior startup-ul de învățare profundă („deep learning”) learning Maluuba, achiziționat de Microsoft în 2017.

Prin Skyfall, fondatorii încearcă acum să depășească limitele pe care le văd la modelele lingvistice mari precum ChatGPT, Claude și Gemini.

„În ultimii cinci ani, piața modelelor fundamentale s-a bazat pe o singură paradigmă: legile scalării pentru LLM-uri – mai multe date, mai multă putere de calcul, modele mai mari”, a scris Sam Pasupalak într-un mesaj pe care l-a distribuit pe rețeaua „X”. „Însă lumea reală este dezordonată și mult mai complicată. Pentru a ne atinge viziunea pe termen lung, următoarea generație de modele AI necesită o abordare diferită”, argumentează el.

Pentru a testa această teorie, compania a dezvoltat un benchmark conceput să măsoare modul în care modelele AI se adaptează pe măsură ce condițiile de afaceri se schimbă. Potrivit cercetărilor Skyfall, modelele actuale s-au descurcat bine la sarcini simple, dar au întâmpinat dificultăți în cazul celor mai complexe, unde deciziile aveau consecințe pe termen lung.

Antreprenorii tech și-au testat întâi tehnologia într-un joc video popular

Soluția propusă de Skyfall este ceea ce compania numește „enterprise world models” (modele ale lumii pentru mediul de afaceri) – sisteme AI care pun accent pe învățarea continuă și pe modelarea lumii.

Însă înainte de a prelua conducerea unei afaceri reale, compania și-a testat tehnologia într-un joc video.

„Anul trecut am început cu jocul RollerCoaster Tycoon”, a declarat Sam Pasupalak pentru Forbes. „Acolo administrezi practic un întreg parc de distracții și încerci să maximizezi veniturile. Succesul AI în acest joc ne-a dat încredere că putem opera într-o afacere simulată. Următorul pas este cumpărarea unei companii din lumea reală. După aceea, poate anul viitor, vom încerca să automatizăm afaceri evaluate la zeci de milioane de dolari”, susține acesta.

O inițiativă fără precedent ca ambiție, chiar și pentru Silicon Valley

Site-ul specializat în tehnologie Gizmodo amintește că și alte companii au desfășurat experimente mai mici cu afaceri conduse de inteligență artificială. Anthropic a permis anterior modelului său Claude să administreze un automat de vânzare, iar cercetătorii de la Andon Labs au pus o AI la conducerea unei cafenele din Stockholm.

Însă niciuna dintre aceste inițiative sau altele nu au mers atât de departe precum Skyfall. În cele din urmă, fondatorii startup-ului au ambiții foarte mari (și, după unii, chiar naive) pentru tehnologia lor.

Sam Pasupalak a scris pe „X” că el și echipa sa cred într-un viitor utopic în care oamenii sunt liberi să își urmeze interesele creative, în loc să își petreacă viața ocupându-se de sarcini monotone. El susține că atingerea acestui viitor va necesita automatizarea modului în care funcționează companiile.

„Vrem să eliberăm omenirea de toate sarcinile operaționale monotone și plictisitoare cu care oamenii își petrec viața de zi cu zi pentru a le îndeplini”, a scris Pasupalak.

FOTO articol: Dragoscondrea / Dreamstime.com.