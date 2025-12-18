Un stat american a dat în judecată marii producători de televizoare, acuzându-i că urmăresc la ce se uită oamenii în intimitatea locuințelor lor

Dacă deții un televizor inteligent, acesta colectează date despre tine. Aceasta este realitatea vieții în 2025, însă statul american Texas a intentat noi procese în încercarea de a contesta modul în care televizoarele inteligente colectează date, relatează Gizmodo.

Ken Paxton, procurorul general al Texasului, a depus săptămâna aceasta acțiuni în justiție împotriva a cinci mari producători de televizoare: Sony, Samsung, LG, Hisense și TCL. Statul american acuză aceste companii că „îi spionează pe texani prin înregistrarea secretă a ceea ce consumatorii urmăresc în propriile lor locuințe”.

Paxton afirmă că utilizarea de către companiile de televizoare a tehnologiei de recunoaștere automată a conținutului (Automated Content Recognition – ACR) le permite să realizeze capturi de ecran ale televizorului unei persoane și să trimită aceste informații înapoi către companie, permițând o supraveghere „în timp real” a conținutului pe care îl urmărește oricine, fără știrea sau consimțământul său.

Colectarea datelor de către televizoarele inteligente, un secret deschis

Site-ul tech Gizmodo amintește că sistemele de operare pentru televizoarele inteligente au devenit o parte importantă a veniturilor realizate de industria TV, furnizând reclame personalizate pe baza datelor utilizatorilor, la fel cum fac rețelele de socializare precum Facebook. ACR este uneori activată implicit și, după cum subliniază Ars Technica, dezactivarea acesteia poate fi ascunsă în meniuri obscure, în funcție de modelul televizorului.

Un comunicat de presă despre noile acțiuni în justiție, publicat pe site-ul procurorului general al Texasului, menționează că Hisense și TCL au ambele sediul în China. Procurorul general susține că „aceste legături cu China ridică îngrijorări serioase privind datele consumatorilor” și subliniază că Legea securității naționale a Chinei „oferă guvernului chinez capacitatea de a pune mâna pe datele consumatorilor americani”.

Îngrijorări similare legate de datele consumatorilor din SUA au stat la baza legislației adoptate în 2024, care a urmărit să oblige compania-mamă a TikTok, ByteDance – cu sediul în China – să își vândă participația sau să se confrunte cu interzicerea platformei de videosharing pe teritoriul american.

Procurorul general al Texasului aduce mai multe acuzații producătorilor de televizoare

Procesele intentate săptămâna aceasta împotriva marilor producători de televizoare menționează că, în mod istoric, Nielsen a plătit consumatorii pentru posibilitatea de a le urmări obiceiurile de vizionare. Nielsen Media Research este compania americană de reper în domeniul măsurării audiențelor TV, publicând de decenii așa-numitele „ratinguri Nielsen”.

Procesele intentate în Texas afirmă însă că, începând cu 2020, datele sunt colectate gratuit și fără același nivel de transparență. Și nimeni nu este plătit – cu excepția cazului în care este luat în calcul cât de mult au scăzut prețurile pentru televizoarele cu ecrane uriașe din prezent. Procesele fac totuși referire la acest compromis.

Renunțarea la supravegherea TV prin ACR este adesea o posibilitate reală, dar nu este foarte practică pentru consumatorul de rând, dacă se are în vedere cât de dificil poate fi acest proces.

În procesul împotriva Hisense, statul Texas susține că „drepturile de renunțare sunt împrăștiate în patru sau mai multe meniuri separate, ceea ce necesită peste 200 de clicuri pentru a fi parcurse integral pe televizor”, iar acordul de licență este disponibil doar în etapa inițială de configurare a televizorului.

