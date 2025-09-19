Trump și Xi nu au ajuns la un acord final privind TikTok, dar anunță „progrese semnificative”. Ce urmează

Preşedintele american Donald Trump şi liderul chinez Xi Jinping nu au ajuns la un acord final privind TikTok într-o convorbire telefonică avută vineri, dar au făcut „progrese semnificative” către o înţelegere, a declarat un oficial al Casei Albe pentru CNBC. Anterior, Trump anunţase într-o postare pe X că el şi Xi se vor întâlni personal în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din Coreea de Sud, care va avea loc la 31 octombrie şi 1 noiembrie. Trump a mai spus că va vizita China „în prima parte a anului viitor şi că preşedintele Xi va veni, de asemenea, în Statele Unite la momentul potrivit”, notează News.ro.

Declaraţiile vin după ce Trump şi presa de stat chineză au publicat versiuni diferite ale discuţiei, ceea ce a lăsat neclar statutul acordului privind populara aplicaţie video.

„Tocmai am încheiat o convorbire foarte productivă cu preşedintele Xi al Chinei. Am făcut progrese pe multe probleme foarte importante, inclusiv Comerţ, Fentanil, necesitatea de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina şi aprobarea acordului TikTok”, a scris Trump pe Truth Social, vineri dimineaţă.

El a adăugat că a convenit cu Xi să se întâlnească în cadrul viitorului summit APEC din Coreea de Sud şi că va efectua o vizită în China „la începutul anului viitor”, în timp ce Xi „va veni, de asemenea, în Statele Unite la momentul potrivit”.

„Convorbirea a fost una foarte bună, vom mai vorbi din nou la telefon, apreciez aprobarea TikTok şi amândoi aşteptăm cu nerăbdare întâlnirea de la APEC!”, a precizat Trump.

Versiunea difuzată de agenţia de presă Xinhua a lăsat însă să se înţeleagă diferenţe de poziţie.

„Poziţia Chinei privind problema TikTok este clară: guvernul chinez respectă voinţa companiilor şi este bucuros să vadă că firmele desfăşoară negocieri pe baza regulilor pieţei şi ajung la soluţii care respectă legislaţia chineză şi echilibrează interesele”, a transmis agenţia.

„Sperăm ca partea americană să ofere un mediu de afaceri deschis, echitabil şi nediscriminatoriu pentru companiile chineze care investesc în Statele Unite”, a adăugat Xinhua.

„Partea americană doreşte să promoveze cooperarea economică şi comercială bilaterală, va sprijini consultările dintre cele două echipe şi va rezolva corespunzător problema TikTok”, se mai arată în comunicat.

La începutul săptămânii, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a anunţat că echipele de negociatori au ajuns la „un cadru” de acord pentru TikTok, compania fiind ameninţată cu interdicţia în SUA dacă ByteDance nu renunţă la afacerea americană.

Trump, care a declarat în repetate rânduri că este fan al aplicaţiei, a extins de mai multe ori termenul-limită stabilit prin lege federală. Ultima prelungire, prin ordin executiv, duce data până pe 16 decembrie.

În vizita sa de stat din Marea Britanie, preşedintele a reiterat dorinţa de a menţine TikTok pe piaţa americană: „Vor fi discuţii cu preşedintele Xi vineri pentru a vedea dacă putem finaliza ceva în privinţa TikTok, pentru că există o valoare enormă şi urăsc să cedez valoare, dar îmi place TikTok”, a spus Trump la reşedinţa premierului britanic Keir Starmer, Chequers.

Dezbaterea privind aplicaţia a fost alimentată de temerile bipartizane din Congresul SUA că reţelele sociale controlate de adversari externi ar putea fi folosite în scop de supraveghere sau manipulare. Fostul preşedinte Joe Biden a semnat legea care impune vânzarea afacerii TikTok din SUA în aprilie 2024. Iniţial, termenul era 19 ianuarie 2025, dar Trump l-a amânat de patru ori de la intrarea sa în funcţie.