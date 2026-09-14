Un studiu avertizează că Himalaya se apropie de punctul fără întoarcere pentru milioane de oameni

Regiunea Munților Himalaya se apropie de un prag critic, pe măsură ce ghețarii se topesc tot mai rapid. Această accelerare a topirii gheții amenință securitatea aprovizionării cu apă, deoarece regiunea se apropie de momentul în care cantitatea provenită din topirea ghețarilor va atinge un maxim, estimat să aibă loc până la jumătatea secolului, după care va scădea continuu, potrivit unui studiu publicat în această lună, citat de Reuters.

Concluziile studiului apar după ce prăbușirea unui ghețar din Himalaya la sfârșitul lunii august, de-a lungul graniței dintre Nepal și Tibet, a provocat alunecări de teren în lanț și viituri devastatoare în văile de dedesubt. Cel puțin 1.300 de persoane au fost confirmate ca fiind decedate, iar peste 5.300 rămân date dispărute în Nepal și în regiunea Tibetului din China.

Studiul subliniază că, pe măsură ce ghețarii se retrag deasupra unor văi în care trăiesc milioane de oameni, aceștia lasă în urmă lacuri glaciare instabile, ținute în loc doar de roci și gheață friabilă.

Studiul a fost realizat de Systemiq, o firmă de consultanță în domeniul sustenabilității, împreună cu Inițiativa pentru Munți Integrați, Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Integrată a Munților și Institutul Național G.B. Pant pentru Mediul Himalayan din India.

În Himalaya au loc deja peste o treime din dezastrele naturale ce lovesc India

Pierderea masei ghețarilor din Himalaya s-a accelerat în ultimele decenii, în timp ce în prezent doar 21 de ghețari sunt monitorizați la fața locului, dintr-un număr estimat de 40.000 de ghețari din regiunea Hindu Kush–Himalaya, un vast sistem muntos care se întinde pe teritoriul a opt țări, din Afganistan până în Myanmar, potrivit studiului.

Aproape 200 de lacuri glaciare din India au fost identificate ca prezentând un risc ridicat, dintre care 56 au fost clasificate drept „cu risc foarte ridicat”, lăsând milioane de oameni expuși pericolelor din aval.

Rgiunea se apropie de momentul în care debitele râurilor încetează să mai crească și încep să scadă, un fenomen care ar avea implicații profunde asupra securității aprovizionării cu apă.

Întrucât Himalaya susține peste 20% din PIB-ul Indiei, regiunea reprezintă o componentă esențială a infrastructurii economice naționale a țării, de care depind sute de milioane de oameni.

Deși reprezintă aproximativ 18% din suprafața teritoriului Indiei, în regiunea himalayană au loc aproximativ 35% dintre dezastrele naturale ale țării.