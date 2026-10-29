Un subiect diviziv care a stârnit furia multor americani a ajuns pe buletinul de vot la alegerile cruciale din 3 noiembrie. Ce înseamnă asta

În prezent, în SUA funcționează aproximativ 3.000 de centre de date, iar acest număr ar putea să se dubleze în următorii ani. Dar mulți americani sunt tot mai nemulțumiți și se opun apariției acestor clădiri în comunitățile lor.

Alegătorii din 10 state americane vor decide pe 3 noiembrie dacă vor limita dezvoltarea centrelor de date în comunitățile lor, pe fondul opoziției ample stârnite de extinderea rapidă a acestor construcții, necesare pentru a susține boom-ul inteligenței artificiale, scrie Reuters.

Importanța acestui subiect trece dincolo de cele 10 state, tema fiind dezbătută acerb în comunitățile locale, în disputele politice, în discursurile politicienilor, inclusiv președintele Donald Trump, și pe rețelele sociale.

Iar campaniile pentru interzicerea sau măcar restricționarea construirii anumitor centre de date se bucură acum atât de sprijinul democraților, cât și al republicanilor.

Comunitățile locale și-au exprimat îngrijorarea cu privire la numeroase aspecte ale clădirilor, inclusiv dimensiunea acestora, zgomotul generat de construcție și de funcționare, impactul asupra aerului, apei și resurselor energetice, precum și viteza cu care par să fie aprobate de autoritățile locale.

3.000 de centre de date

În prezent, în SUA funcționează aproximativ 3.000 de centre de date, iar acest număr ar putea să se dubleze în următorii ani, potrivit unui raport al Pew Research Center.

Creșterea recentă sugerează că opoziția locală nu a încetinit în mod semnificativ industria, deocamdată.

Capacitatea centrelor de date din SUA aflate în construcție a crescut cu 48% între decembrie 2025 și iunie 2026, măsurată în gigawați, potrivit lui John McWilliams, șeful departamentului de analize privind centrele de date la firma de servicii imobiliare Cushman & Wakefield, citat de Reuters.

Dar și opoziția a crescut semnificativ în acest timp. Locuitorii din state precum Ohio, Indiana, Arizona, Michigan, Pennsylvania și Oregon s-au organizat la nivel local împotriva dezvoltării centrelor de date.

În primele câteva luni ale acestui an, numărul grupurilor comunitare care se opun centrelor de date s-a dublat, ajungând la 833, acestea apărând în aproape fiecare stat american, potrivit unui studiu realizat de Data Center Watch, citat de BBC.

Una dintre bătăile de cap ale americanilor

Un nou sondaj național arată că reglementarea în domeniul AI și centrele de date se numără printre principalele preocupări ale alegătorilor în acest ciclu electoral, după războiul cu Iranul și diverse aspecte ale economiei.

Susținătorii construirii centrelor de date susțin adesea că proiectele vor crea mai multe locuri de muncă locale, mai bine plătite.

Cu toate acestea, un studiu recent realizat de Brookings Institution, un grup de cercetare în domeniul politicilor fără afiliere politică, a constatat că un nou centru de date creează între 100 și 200 de locuri de muncă locale, ceea ce este „mai puțin decât susțin susținătorii industriei”.

De asemenea, proiectele nu au practic niciun impact asupra salariilor locale.

De ce sunt reticenți americanii

Ohio este unul dintre statele unde lupta pe tema centrelor de date este tot mai intensă.

În Sunbury, lângă Columbus, o inițiativă care ar interzice centrele de date care consumă mai mult de 25 de megawați de energie ar putea zădărnici proiectul propus de Amazon de construire a unui centru de date în valoare de 2 miliarde de dolari.

Tot în Ohio, o inițiativă comună a OpenAI, Nvidia, SB Energy și Departamentului Energiei al SUA are ca obiectiv construirea unui complex de centre de date care se va întinde pe o suprafață de aproximativ șase mile pătrate, echivalentul dimensiunii majorității localităților din SUA.

Jessica Baker, care face parte din grupul de advocacy Conserve Ohio, a afirmat pentru Reuters că îngrijorările legate de consumul de energie electrică și apă al centrelor de date stau la baza opoziției.

Apoi, chiar dacă dezvoltatorii își propun să producă propria energie electrică prin turbine cu gaz sau reactoare nucleare, mulți locuitori tot nu doresc ca aceste instalații să fie construite în apropierea comunităților lor, deoarece sunt îngrijorați de riscurile pentru sănătate.

Dacă alegătorii din Ohio vor aproba restricțiile, dezvoltatorii vor orienta probabil proiectele în altă parte, în loc să le abandoneze cu totul, a declarat Baron Fung, care supervizează cercetarea în domeniul infrastructurii IT la firma de cercetare de piață Dell’Oro Group.

Trump, 100% pentru centrele de date

Opoziția a devenit atât de puternică atât de repede în SUA, încât, brusc, politicienii de la toate nivelurile sunt acum practic obligați să ia atitudine.

„Aceasta nu este doar o problemă a stângii; există o rezistență uriașă față de centrele de date chiar și în rândul conservatorilor”, a declarat pentru BBC Chloe Autio, consilieră în domeniul politicilor privind inteligența artificială.

„Oricine își exprimă o poziție clară și se ține de ea, indiferent de partid, are cu adevărat de câștigat”, a spus ea.

Această situație i-a pus pe mulți dintre congresmeni – chiar și pe republicani – în conflict direct cu președintele Donald Trump, care a susținut dezvoltarea neîngrădită a tehnologiei AI.

Trump a calificat reacția negativă față de centrele de date drept o „conspirație bolnavă” și a afirmat că oamenii și localitățile care se opun construirii acestor clădiri sunt „înapoiate și sărace”.

Furia sa a fost folosită de politicienii democrați care încearcă să atragă voturi din partea alegătorilor nemulțumiți sau indeciși.

Politicienii și-au schimbat poziția, forțați de nemulțumirea publicului

Guvernatoarea statului Arizona, Katie Hobbs, a fost una dintre susținătoarele centrelor de date – până când presiunea publică a determinat-o să-și schimbe poziția. În iulie, ea a adoptat o suspendare de trei ani a oricărei noi facilități fiscale acordate unei companii pentru un proiect de centru de date.

Arizona nu este singurul stat în care politicienii reacționează la reacția negativă față de centrele de date, potrivit BBC.

Abdul El Sayed, un democrat care candidează pentru Senat în Michigan, a făcut din noile norme și reglementări privind centrele de date o componentă clară a campaniei sale de succes din alegerile primare pentru Senat.

În cursa pentru funcția de guvernator al Georgiei, un democrat care solicită o pauză în dezvoltarea centrelor de date se află într-o luptă strânsă cu un republican care nu este de acord cu această măsură.

Senatorul republican John Husted din Ohio, care luptă să-și păstreze mandatul împotriva democratului Sherrod Brown, a fost nevoit, la rândul său, să-și modifice poziția.

Sondajele recente au arătat că majoritatea alegătorilor din Ohio se opun centrelor de date. El și-a moderat sprijinul, afirmând că decizia privind amplasarea acestora ar trebui să revină cetățenilor și aleșilor locali.

Între timp, Brown și-a subliniat opoziția față de noile centre de date. El îl devansează pe Husted în sondajele recente.

Semne de întrebare și în Texas

Texasul este probabil cel mai clar exemplu al modului în care reacția negativă a devenit o problemă incontestabilă chiar și pentru cel mai dedicat politician.

Statul are în prezent aproape 300 de centre de date operaționale, iar alte 170 sunt planificate pentru dezvoltare, potrivit datelor Pew.

La sfârșitul anului trecut, guvernatorul republican Greg Abbott se lăuda că Texasul este „epicentrul dezvoltării AI” datorită numărului de centre de date pe care le găzduia.

În câteva luni, și-a schimbat poziția, invocând preocupări legate de „siguranță și calitatea vieții”.

Acest lucru ar putea juca un rol și în viitoarea cursă electorală pentru Senat din acest stat.

Campania democratului James Talarico militează pentru încetarea „acordurilor fiscale preferențiale” acordate marilor companii din domeniul tehnologiei. Acesta este considerat acum favoritul pentru acest loc din Senat, tradițional deținut de republicani, unde se confruntă cu procurorul general republican Ken Paxton.

Paxton a declarat într-un interviu de la sfârșitul lunii septembrie că există încă „mult spațiu liber în Texas unde putem amplasa centre de date”.