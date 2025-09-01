Un suspect a fost arestat în cazul politicianului din Ucraina, executat în stradă. Anunțul făcut de Zelenski

Suspectul asasinatului de la Liov s-a deghizat in livrator și a tras de mai multe ori în deputatul Andrii Parubii. Surse Foto: captură X / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat arestarea unui suspect în cazul asasinării deputatului ucrainean Andrii Parubii, fost președinte al Parlamentului de la Kiev, împușcat mortal la Liov pe 30 august, potrivit The Guardian.

„Suspectul a dat o primă declaraţie”, a precizat preşedintele Ucrainei, pe aplicaţia de mesagerie Telegram. „În prezent se desfăşoară acţiuni urgente de anchetă pentru a stabili toate circumstanţele acestei crime”, a adăugat el. Liderul de la Kiev nu a oferit alte detalii.

Zelenski a calificat anterior incidentul drept „o crimă oribilă” şi „o problemă de securitate într-o ţară aflată în război”. El a spus, în discursul său către națiune de sâmbătă, că „din nefericire, crima a fost plănuită minuţios”.

Andrii Parubii. Credit line: Danil Shamkin / Zuma Press / Profimedia

Executat în stradă, la Liov

Deputatul Andrii Parubii, cunoscut pentru rolul său în revoluţia pro-europeană din Piaţa Maidan din 2014, a fost împuşcat mortal sâmbătă la Liov, mare oraş din vestul Ucrainei, de către un „bărbat neidentificat” care a „tras mai multe focuri de armă” iar apoi a fugit, potrivit procurorului general, relatează France Presse și Agerpres.

Parchetul ucrainean a anunţat ulterior că a lansat o anchetă privind uciderea politicianului, care avea 54 de ani.

Asasinatul lui Andrii Parubii a survenit într-o perioadă de intensificare a confruntărilor, în estul şi sud-estul Ucrainei, între forţele armate ucrainene şi cele ruse.

Forţele aeriene ucrainene au anunţat sâmbătă că au doborât 510 din cele 537 de drone şi 38 din cele 45 de rachete lansate de Rusia vineri noaptea într-un atac asupra Ucrainei. În 21 de cazuri dronele şi rachetele lansate de armata rusă au cauzat pagube materiale.