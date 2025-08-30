Cunoscut politician din Ucraina, executat în stradă, la Liov. Reacția lui Zelenski: „O crimă oribilă”

Deputatul ucrainean Andrii Parubii, fost președinte al Parlamentului de la Kiev și care a jucat un rol important în Revoluția EuroMaidan, a fost împușcat mortal la Liov, astăzi, 30 august, transmite Kyiv Independent.

Crima a avut loc în districtul Sykhivskyi din sudul orașului Liov, cel mai mare oraș din vestul Ucrainei. Parubii a fost împușcat de cinci ori și a murit la fața locului, potrivit Kyiv Post.

Oficialii din Liov au confirmat că ancheta este în curs pentru identificarea autorilor crimei și stabilirea motivului atacului.

Președintele ucrainean Zelenski a confirmat că Parubii este cel care a fost omorât și a denunțat o crimă „oribilă”.

„Ministrul afacerilor interne Ihor Klimenko și procurorul general Ruslan Kracenko tocmai au raportat în legătură cu primele circumstanțe ale unei crime oribile în Liov. Andrii Parubii a fost ucis”, a reacționat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe X.

„Toate forțele și mijloacele necesare desfășoară investigații și îl caută pe criminal”, a adăugat Zelenski.

Cine a fost Andrii Parubii

Parubii, în vârstă de 54 de ani, a fost o personalitate publică și politică binecunoscută în Ucraina. A fost membru al parlamentului și a ocupat funcția de președinte al Radei Supreme între 2016 și 2019.

De asemenea, în timpul protestelor Euromaidan, el a fost comandantul „Maidan Self-Defense”, o forță de securitate improvizată care proteja protestatarii de trupele Ministerului de Interne care înconjurau tabăra de corturi din centrul Kievului.

Ulterior, în 2014, a ocupat funcția de secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei.