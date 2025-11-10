Un tânăr acuzat că a agresat sexual o adolescentă de 14 ani în fața bisericii a mușcat un polițist la audieri. A fost reținut

Un bărbat în vârstă de 24 de ani este acuzat că a agresat sexual o fată de 14 ani în faţa unei biserici din Capitală. Dus la secţia de poliţie, agresorul a devenit violent în momentul reţinerii şi l-a muşcat pe un ofițer care a intervenit să nu-şi facă rău singur.

Potrivit Poliţiei Capitalei, Serviciul Agresiuni Sexuale a fost sesizat, prin apel la 112, că o fată de 14 ani ar fi fost agresată sexual, în timp ce se afla în faţa unui lăcaş de cult din Sectorul 3, scrie News.ro.

Poliţiştii care s-au deplasat la faţa locului i-au identificat atât pe minora care ar fi fost agresată sexual, cât şi pe bărbatul bănuit de comiterea faptei.

Cei doi au fost conduşi la Poliţie pentru stabilirea faptelor şi a împrejurărilor în care s-au produs acestea şi pentru a fi luate măsurile care se impun.

În baza probelor, anchetatorii au stabilit că, duminică după prânz, în timp ce minora se afla în faţa unui lăcaş de cult, profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra, bărbatul ar fi atins-o într-o zonă intimă şi ar fi încercat să o sărute.

Astfel, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar în momentul punerii în aplicare a acestei măsuri, acesta s-a manifestat violent încercând să-şi facă rău singur, moment în care a fost imobilizat, însă l-a mușcat pe unul dintre poliţişti, rănindu-l.

Poliţiştii Serviciului Agresiuni Sexuale continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru agresiune sexuală asupra unui minor.

În ceea ce priveşte fapta împotriva poliţistului, cercetările vor fi preluate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.