Un tânăr care și-a ucis iubita cu bestialitate e liber după un singur an de închisoare: „Merge în cluburi, în cafenele” / Efectele legii lui Putin care îi scapă de detenție pe ucigași dacă merg pe front 

În noiembrie 2019, Vladislav Kanius și-a omorât iubita, aplicându-i peste 100 de lovituri cu un cuțit și alte obiecte. A fost condamnat la 17 ani de închisoare, dar eliberat un an mai târziu ca să participe la războiul din Ucraina, iar în două luni era deja acasă. „El trăiește, este bine, eu niciodată nu voi auzi vocea copilului meu”, spune mama fetei ucise, într-un interviu acordat unei cunoscute jurnaliste ruse independente.

Orașul Kemerovo, Rusia. Ianuarie, 2020. Studenta Vera Pehteleva, care avea doar 23 de ani, a venit la fostul ei iubit, Vladislav Kanius, să-și strângă lucrurile rămase în casa lui.

La 4.00 dimineața, vecinii aud țipete și sună, în mod repetat, la poliție, cerând ajutor, dar poliția nu vine, invocând lipsa de echipaje. Ajutorul vine când deja este prea târziu.

Vera Pehteleva a fost ucisă în noaptea de 14 ianuarie 2020, de fostul său iubit care a ținut-o închisă în casa lui timp de 10 ore.

Torturată timp de 10 ore

Vera Pehteleva și Vladislav Kanius, înainte să se despară. Foto: captură YouTube / Elena Preobrajenskaia

Corpul Verei Pehteleva a fost descoperit în locuința lui Kanius de către fratele ucigașului, care a forțat ușa apartamentului a doua zi dimineață. Pe trupul fetei au fost găsite peste 100 de leziuni, experții legiști concluzionând că tânără a fost torturată înainte să fie ucisă.

Procesul lui Vladislav Kanius s-a încheiat în iulie 2022, bărbatul a fost condamnat la 17 ani de închisoare într-o colonie de regim sever. În iunie 2023, rudele Verei au aflat că acesta fusese eliberat din colonie și a plecat să participe la „operațiunea militară specială” din Ucraina.

În septembrie 2023, bărbatul, care are acum 28 de ani, s-a întors deja de pe front, cel mai probabil fiind rănit, și în prezent este liber, după cum reiese din postările sale de pe rețelele sociale.

La cinci ani de la tragedie, mama Verei, Oxana, a povestit într-un interviu acordat unei cunoscute jurnaliste ruse cum s-a întâmplat totul și ce simte acum când ucigașul fiicei sale acum este în libertate, ca urmare a legii care anulează pedepse pentru chiar și cei mai periculoși criminali, dacă acestea acceptă să meargă la războiul din Ucraina.

„Nu o să vă spun ce a rămas de la Verocika, când am preluat corpul neînsuflețit. O rudă a noastră a murit anterior când a fost călcată de un tren, iată că acolo o mașinărie metalică a ucis-o, iar la noi era la fel. A torturat-o Kanius, o bătea, viola, apoi o bătea în continuare, o tăia. Nu avea niciun loc viu. Fața i-a fost mutilată groaznic. Cosmeticianul funerar a lucrat 3,5 ore ca s-o putem înmormanta pe Verocika”, povestește, tulburată, mama.

Mama victimei: „Să nu-mi trimiteți aceste poze, pentru că inima mea nu va rezista”

Oxana, mama Verei Pehteleva. Foto: captură YouTube / Elena Preobrajenskaia

„Kanius apare acum pe rețele de socializare. Pe o pagină a lui este scris: «Numai Dumnezeu poate să mă judece». Mi-au spus că au văzut pozele în care se vede că el merge în cluburi, cafenele. Eu am spus să nu-mi trimiteți aceste poze, pentru că inima mea nu va rezista. Nu pot să văd. El trăiește, este bine. Eu niciodată nu voi înțelege ce înseamnă să fiu bunică, niciodată nu voi înțelege că înseamnă să-ți iubești și să ai grijă de nepoții tăi, eu niciodată nu voi mai auzi vocea copilului meu”, a povestit mama Verei, în cadrul interviului acordat Elenei Preobrajenskaia.

Vladislav Kanius postează pe rețelele sociale imagini cu el în diverse localuri. Foto: captură YouTube / Elena Preobrajenskaia

Criminali și violatori decorați „pentru acte de eroism și merite deosebite”

Autoritățile de la Moscova nici nu ascund faptul că o asemenea procedură de eliberare a ucigașilor și altor criminali periculoși a devenit o normă pentru Rusia. Chiar în 2023, purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov a justificat aceste decizii.

„Pentru grațiere există o procedură clară, despre care am vorbit în repetate rânduri. Aceasta presupune recunoașterea vinei de către condamnat, apoi o decizie la nivelul FSIN (Serviciul Federal al Penitenciarilor din Rusia – n.r.), apoi la nivel regional, apoi la nivelul districtului federal, după care urmează comisia centrală, iar apoi documentele sunt prezentate președintelui. Acesta este un drum. Există și un al doilea drum, atunci când condamnații, inclusiv pentru infracțiuni grave, își ispășesc cu sânge crima pe câmpul de luptă. Își ispășesc cu sânge, în brigăzile de asalt, sub gloanțe, sub obuze”, transmite corespondentul RBC cuvintele lui Peskov.

Vladislav Kanius, înytr-o fotografie pe front. Foto: YouTube /

Nu este pentru prima dată, când consecințele grave ale acestei legi ies la iveală. Un caz sonor a fost la la începutul anului acesta, când un fost deputat local condamnat pentru viol a scăpat de pedeapsă după ce a acceptat să meargă pe front în Ucraina. El a fost apoi decorat de Putin „pentru acte de eroism și merite deosebite”.

Într-un alt caz, un luptător MMA, care a violat o fată de 18 ani, a mers pe front, iar după ce s-a întors din război organizează concursuri pentru copii. Aceste două cazuri au fost prezentate pe larg de presa independentă din Rusia.

Inițial, la începutul invaziei Rusiei în Ucraina în februarie 2022, Moscova nu confirmase participarea persoanelor condamnate la războiul din Ucraina.Ulterior, absolvirea de pedeapsa penală pentru participarea la lupte militare a fost chiar prevăzută în legislația rusă.

Periodic, presa independentă din Rusia, care în mare parte lucrează din străinătate, publică informații despre comportamentul agresiv și chiar recidiva frecventă a celor care s-au întors de pe front, după ce au fost eliberați din închisoare.