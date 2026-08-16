Un tânăr s-a uns cu smoală pentru a fi „invizibil” și a jefuit un magazin, în Kiev. „Polițiștii l-au curățat peste 5 ore”

Un bărbat de 26 de ani din Kiev a recurs la o metodă de camuflaj „extrem de neobișnuită”, pentru a jefui un magazin, a anunțat vineri Poliția din Kiev, pe pagina de Facebook a instituției.

Potrivit polițiștilor, tânărul a intrat într-un butoi cu smoală aflat pe un şantier, sperând că astfel nu va fi „invizibil” în întuneric pentru a jefui un magazin din districtul Sviatoşîn al Kievului.

Ulterior, bărbatul a spart cu piciorul uşa de sticlă şi a pătruns în magazin, unde a pus într-un sac ţigări, suc, dulciuri, o portocală, un grepfrut şi şerveţele umede. Agenţii de pază l-au împiedicat să ia mai multe produse, iar acesta a fugit.

Potrivit poliţiştilor, bărbatul a început să arunce cu pietre în ferestrele unui liceu. În acel moment. a fost observat de forţele de ordine.

„Înainte de a putea fi dus la secția de poliție și audiat, individul a trebuit curățat. Forțele de ordine au alocat peste cinci ore acestei sarcini, folosind perii pentru încălțăminte, 12 litri de ulei și 4 litri de detergent”, a scris Poliția din Kiev.

Tânărul a fost pus sub acuzare pentru jaf şi huliganism.