Un țânțar din metroul din Londra le dă bătăi de cap de ceva vreme cercetătorilor. Nu întâmplător, latinii l-au descris ca „enervant”

Un tip de țânțar despre care se credea că a evoluat în metroul londonez are o origine mult mai veche în zona mediteraneană, potrivit unui nou studiu genetic, relatează CNN.

Mitul acestui tip de țânțar a apărut în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când londonezii care se adăposteau de avioanele de război germane în stațiile de metrou. Atunci au fost nevoiți să suporte mușcăturile țânțarilor. Insectele s-au adaptat atât de bine la tunelurile subterane ale orașului încât, în deceniile următoare, biologii au început să sugereze că ar fi evoluat acolo.

Țânțarul în cauză este cunoscut în mod obișnuit sub numele de țânțarul de casă nordic și există în două forme, identice ca aspect, dar diferite ca comportament, scrie CNN.

Două tipuri de țânțar

Una se numește Culex pipiens forma pipiens, care înțeapă numai păsările și trăiește în medii în aer liber, iar cealaltă se numește Culex pipiens forma molestus — de la cuvântul latin pentru enervant — care înțeapă oamenii și trăiește foarte bine sub pământ.

Unii biologi au considerat că cea de-a doua variantă ar fi putut să se adapteze pentru a se dezvolta în stațiile de metrou din Londra. „Această teorie a devenit foarte cunoscută datorită unui studiu genetic publicat în 1999, care susținea, pe baza a ceea ce aș numi dovezi limitate, că „țânțarul din metroul londonez” părea să fi evoluat (la fața locului) din populația de la suprafață”, a declarat Yuki Haba, cercetător postdoctoral la Universitatea Columbia și primul autor al noului studiu publicat joi în revista Science.

În cadrul studiului, Haba și colegii săi au analizat secvențele ADN ale sute de țânțari din întreaga lume, inclusiv unele istorice.

„Este mult mai vechi decât metroul din Londra și se pare că s-a dezvoltat în regiunea mediteraneană, în special în Orientul Mijlociu”, a spus Haba, adăugând că separarea între cele două tipuri de țânțar ar fi putut avea loc cu 10.000 de ani în urmă sau cu 1.000 de ani în urmă, dar cel mai probabil între 3.000 și 2.000 de ani în urmă.