Un test genetic revoluționar poate oferi milioanelor de paciente cu cancer de sân șansa de a evita chimioterapia

Datele unui nou studiu realizat de o prestigioasă universitate din Londra dau speranță în deschiderea unei noi ere a medicinei personalizate pentru pacienții cu cancer de sân, potrivit The Guardian.

În prezent, tratamentul pentru cancerul de sân, cea mai răspândită formă a bolii la nivel mondial, implică o operație pentru îndepărtarea tumorilor. Chimioterapia este recomandată atunci când medicii consideră că există riscul ca boala să reapară.

Efectele secundare ale chimioterapiei includ căderea părului, erupții cutanate, greață, insomnie și oboseală. Acestea afectează pacientele fizic și emoțional. Unele femei se confruntă cu probleme pe termen lung, precum infertilitatea, tulburările cognitive sau menopauza precoce.

Timp de zeci de ani, pacienții au avut puține opțiuni de tratament. Acum, oamenii de știință au dezvoltat un test genomic care poate identifica cine are nevoie de chimioterapie și cine nu. Această descoperire le permite medicilor să determine care pacienți pot renunța la chimioterapie în condiții de siguranță.

Rezultatele acestui studiu internațional sugerează că milioane de femei pot renunța în siguranță la chimioterapie, evitând efectele secundare fără a crește riscul de recidivă a cancerului.

Ce arată rezultatele studiului

Studiul Optima, condus de Colegiul Universitar din Londra (UCL), a urmărit peste 4.000 de paciente cu cancer de sân recent diagnosticat din Marea Britanie, Norvegia, Suedia, Australia, Noua Zeelandă și Thailanda. S-a constatat că cele cu un scor scăzut la testul genomic pot fi tratate în siguranță doar cu terapie hormonală.

O femeie care a participat la studiu a declarat pentru The Guardian că posibilitatea de a renunța la chimioterapie a fost „ca un dar de Crăciun”. La nouă ani după ce a fost diagnosticată, ea este sănătoasă și se bucură de o viață plină și activă, fără să fi urmat chimioterapia.

„Optima abordează o provocare de lungă durată în tratamentul cancerului de sân: identificarea pacienților care beneficiază cu adevărat de chimioterapie și a celor care nu beneficiază. Rezultatele noastre arată că mulți pacienți pot renunța la chimioterapie în condiții de siguranță, fără a-și compromite rezultatele tratamentului”, a declarat profesorul Rob Stein, coordonatorul studiului și profesor de oncologie mamară la UCL.

Expertul spune că rezultatele reprezintă un pas important și semnificativ către un tratament mai personalizat. „Studiul a utilizat cu succes biologia tumorii pentru a ghida deciziile, în loc să se bazeze exclusiv pe caracteristicile clinice tradiționale.

„Pentru pacienți, acest lucru înseamnă că mulți dintre ei ar putea fi scutiți de povara fizică și emoțională a chimioterapiei și de potențialele sale efecte secundare pe termen lung. Pentru sistemele de sănătate, aceasta reprezintă o utilizare mai eficientă și bazată pe dovezi a resurselor”, a explicat el.

Cum funcționează testul

Testul utilizat se numește Prosigna și este realizat de compania americană Veracyte. Acesta analizează activitatea a 50 de gene din țesutul tumoral pentru a determina riscul de recidivă a cancerului în următorul deceniu, ajutând medicii să decidă dacă chimioterapia este utilă sau nu.

La acest studiu au participat 4.429 de paciente cu vârsta de peste 40 de ani, diagnosticate cu cancer de sân hormon-pozitiv. Aceasta este cea mai frecventă formă a bolii și reprezintă până la 80% din cazuri la nivel mondial.

Pacientele au fost împărțite în două grupuri de tratament. În primul grup, tratamentul a fost cel standard: chimioterapie urmată de terapie hormonală. În al doilea grup, abordarea a depins de testul genomic.

Cele cu scor ridicat au făcut chimioterapie și terapie hormonală, iar cele cu scor scăzut au primit doar terapie hormonală. Radioterapia și celelalte tratamente au fost administrate în mod obișnuit ambelor grupuri.

În rândul pacientelor din al doilea grup, datele au fost similare, indiferent dacă s-a administrat sau nu chimioterapie. La cinci ani după tratament, 95% dintre cele care au urmat chimioterapie și terapie hormonală erau în viață și fără recidive. În același timp, 94% dintre cele care au renunțat la chimioterapie erau, de asemenea, în viață și nu prezentau o revenire a bolii.

Rezultatele sugerează că, pentru persoanele cu scoruri scăzute, chimioterapia a oferit beneficii reduse sau deloc, permițând evitarea tratamentului și a efectelor sale secundare.

La studiu au participat și bărbați, însă numărul lor a fost prea mic pentru concluzii ferme.

„Optima oferă dovezi solide, care schimbă practica medicală, că putem reduce în siguranță utilizarea chimioterapiei pentru multe paciente cu cancer mamar sensibil la hormoni”, a declarat profesorul Iain MacPherson, co-coordonator al studiului și profesor de oncologie mamară la Universitatea din Glasgow.

„Aceste descoperiri reprezintă un pas important în direcția oferirii unei îngrijiri mai personalizate și mai precise, asigurându-se că deciziile privind tratamentul sunt determinate de ceea ce va îmbunătăți cu adevărat rezultatele pentru paciente, evitând în același timp toxicitatea inutilă. Impactul potențial atât pentru paciente, cât și pentru serviciile de sănătate este substanțial”, a adăugat el.

Concluziile sunt prezentate sâmbătă la reuniunea anuală a Societății Americane de Oncologie Clinică din Chicago, cea mai mare conferință mondială dedicată cancerului. Cercetarea a fost finanțată de Institutul Național pentru Cercetare în Sănătate și Asistență Medicală din Marea Britanie, de Veracyte și de organizații caritabile.

Sursa foto: Dreamstime.com