Un think-tank din Israel a angajat lobbyiști pentru a promova la Washington retragerea SUA din ONU. Ce dezvăluie presa israeliană

Institutul Misgav a angajat o importantă firmă de lobby pentru a difuza un raport critic redactat în colaborare de un cercetător al Fundației Heritage și de fostul ambasador al Israelului la ONU, scrie cotidianul israelian Haaretz. „Nicăieri standardele duble ale ONU nu sunt mai evidente decât în modul în care tratează Israelul, un «aliat model» al Statelor Unite”, spune raportul respectiv.

Un think tank israelian de dreapta a angajat una dintre cele mai importante firme de lobby din Washington pentru a influența activitatea Congresului și a administrației Trump, scrie Haaretz, un important cotidian de orientare liberală.

Serviciile de lobby au fost contractate de Institutul Misgav. Conform contractului de lobby, demersul a stabilit drept scop promovarea unui raport redactat de Gilad Erdan – fostul ambasador al Israelului la Națiunile Unite și, până de curând, membru de rang înalt al Institutului Misgav – care solicită Statelor Unite să se retragă din ONU.

Firma de lobby a fost angajată, de asemenea, pentru a organiza întâlniri cu personalități de rang înalt din Congres și de la Casa Albă.

Firma de lobby Mercury Public Affairs reprezintă, de asemenea, clienți precum guvernele Turciei, Japoniei și Coreei de Sud, iar în trecut a reprezentat NSO, producătorul israelian al programului spion Pegasus.

Ce a presupus activitatea de lobby

Conform contractului, campania de lobby a fost programată să se desfășoare în două etape.

Inițial, firma Mercury a fost mandatată să difuzeze un raport în cadrul Congresului SUA și în rândul birourilor administrației. Acest raport a fost redactat de directorul executiv al Misgav, Asher Fredman, și de Erdan, care deține o funcție oficială la Misgav și participă la viitoarele alegeri din Israel cu un nou partid.

În această etapă, Mercury a fost însărcinată să organizeze, de asemenea, întâlniri virtuale pentru autorii raportului.

În a doua etapă, Mercury a fost mandatată organizeze o vizită de trei zile la Washington pentru reprezentanții Misgav, inclusiv întâlniri cu legislatori, oficiali-cheie din administrația Trump, experți și grupuri de reflecție.

Serviciile de lobby urmau să dureze o lună, până pe 24 iulie. La mai puțin de două săptămâni după aceea, Erdan a anunțat înființarea unui nou partid și revenirea sa oficială în politică.

Ce spune raportul

Raportul, intitulat „De la birocrația ONU la leadershipul global american: o strategie pentru promovarea intereselor americane prin retragerea dintr-o ONU eșuată”, îndeamnă administrația SUA să retragă Statele Unite din calitatea de membru al organizației internaționale.

Raportul redactat de Erdan și Fredman are zeci de pagini și este împărțit în cinci capitole: „Deficiențele structurale fundamentale ale ONU”; „Cum promovează ONU interesele antiamericane și pro-chineze”; „De ce ONU nu reușește să rezolve conflictele”; „De ce ONU nu va realiza reforme fundamentale”; și „Reorientarea politicii SUA față de ONU: dezangajare, retragere și înlocuire”.

Autorii documentului susțin încă de la început că „nicăieri politizarea și standardele duble ale ONU nu sunt mai evidente decât în tratamentul aplicat Israelului, o țară descrisă de Strategia de Apărare Națională a SUA din 2026 drept un «aliat model» al Statelor Unite”.

O parte a documentului este dedicată, de asemenea, atacării UNRWA, Agenția Națiunilor Unite pentru Ajutor și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni.

Ce este institutul Misgav

Institutul Misgav a fost fondat în 2004, fiind denumit inițial Institutul pentru Strategii Sioniste.

Fondatorul său a fost Israel Harel, care a promovat activ proiectul de colonizare israeliană în Cisiordania. Timp de ani de zile, institutul a fost condus de Yoaz Hendel, care a devenit ulterior membru al Knessetului și apoi ministru în guvern.

În cele din urmă, institutul a fost preluat de personalități asociate cu Forumul de Politici Kohelet, unul dintre actorii-cheie care au condus ceea ce Haaretz numește „lovitura de stat judiciară a guvernului Netanyahu”.

După anunțarea reformei judiciare din 2023 – și funcționând sub noua denumire „Institutul Misgav – Institutul pentru Securitate Națională și Strategie Sionistă” – institutul a sprijinit Forumul Kohelet în promovarea unui discurs de securitate radical.

Acest lucru a avut loc într-o perioadă în care Kohelet era supus unor critici severe pentru implicarea sa semnificativă în legislația privind reforma judiciară.

În perioada 2024-2025, Institutul Misgav a primit aproximativ 7 milioane de shekeli (2,3 milioane de dolari) sub formă de donații, marea majoritate a acestora provenind de la donatori anonimi prin intermediul a două organizații non-profit din SUA.

Cine sunt autorii raportului

Erdan a fost ambasadorul Israelului la ONU timp de patru ani, între 2020 și 2024.

Timp de aproximativ un an din această perioadă, a fost, în paralel, ambasadorul Israelului în Statele Unite. La Institutul Misgav, a ocupat funcția de director al Centrului pentru Diplomație și Cooperare Internațională.

Asher Fredman, celălalt autor al raportului, care a emigrat în Israel din New York în 2008, a ocupat funcția de cercetător asociat la Kohelet și pe cea de director pentru Israel al Institutului pentru Pace „Acordurile lui Avraam”.

În prezent, el deține și funcția de cercetător invitat la Fundația Heritage din SUA – organizația pe modelul căreia a fost creat Forumul Kohelet și cea care a elaborat controversatul „Proiect 2025” ca plan de lucru pentru administrația Trump.

Erdan și Fredman au o lungă istorie comună. Cei doi au colaborat strâns în timpul mandatului lui Erdan ca ministru al Afacerilor Strategice și al Diplomației Publice, între 2015 și 2020, perioadă în care Fredman a ocupat funcția de șef de cabinet și consilier politic al acestuia.

Erdan a criticat frecvent instituțiile ONU și pe secretarul general António Guterres, în special în urma atacului Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

Ce spune Institutul Misgav

Gilad Erdan nu a răspuns la solicitarea de comentarii din partea ziarului Haaretz.

Institutul Misgav a declarat: „În cadrul unui proiect de cercetare care analizează activitățile anti-Israel, anti-americane și anti-occidentale din instituțiile ONU, directorul general al Institutului Misgav, Asher Fredman, împreună cu fostul ambasador Gilad Erdan, care la acea vreme conducea Centrul de Diplomație al institutului, au elaborat un raport de cercetare specializat”.

„Raportul subliniază modul în care anumite organisme ale ONU subminează interesele Statelor Unite, ale Israelului și ale Occidentului și recomandă reevaluarea modelului de finanțare din partea SUA pentru aceste organizații”, a precizat institutul.

„În cadrul activității profesionale a institutului, Fredman s-a deplasat în Statele Unite pentru a prezenta concluziile raportului consilierilor parlamentarilor și factorilor de decizie de la Washington. Pe 22 iulie, el a depus mărturie și în cadrul unei audieri oficiale speciale a Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților privind viitorul Acordurilor Abraham”, a mai precizat Institutul Misgav.

„Având în vedere durata scurtă a vizitei și pentru a maximiza eficacitatea profesională a acesteia la Capitol Hill, Institutul Misgav a angajat firma de consultanță Mercury pe o bază limitată. În practică, firma a organizat aproximativ cinci întâlniri de fond cu consilieri relevanți din Congres și din administrație, în cadrul cărora Fredman a prezentat concluziile cercetării. Colaborarea a fost pur tehnică și de amploare limitată, iar Institutul Misgav nu are în prezent nicio altă relație cu Mercury sau cu orice altă firmă similară”, a mai precizat institutul.