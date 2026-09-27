Un trapper născut în Republica Moldova, expulzat din Italia. Gestul pentru care a fost „urcat în primul avion spre țara de origine”

Italia a expulzat un artist moldovean de muzică trap, acuzat că a blocat o axă rutieră majoră în apropiere de Milano pentru a înregistra un clip muzical, a anunțat duminică ministrul italian de interne Matteo Piantedosi, citat de AFP.

Incidentul s-a produs luna aceasta, când muzicianul Nicolae Novacenko, al cărui nume de scenă este „Bratan”, a blocat autostrada Milano-Meda mergând cu motocicleta împreună cu un grup de 30 de persoane. Videoclipul a fost difuzat apoi pe pagina sa de Instagram.

„Ținând cont de amenințarea pe care o reprezintă pentru securitatea publică, permisul de sejur i-a fost revocat și a fost urcat în primul avion care să-l ducă în țara sa de origine”, a scris ministrul italian pe contul de X.

Rimpatriato il trapper “Bratan”: aveva bloccato la Milano-Meda per realizzare un video musicale non autorizzato, mettendo in grave pericolo la sicurezza degli automobilisti in transito. Le indagini, condotte anche attraverso l’analisi di diversi profili social, hanno permesso di… pic.twitter.com/QaML5nuAto — Matteo Piantedosi (@Piantedosim) September 27, 2026

Potrivit presei italiene, muzicianul în vârstă de 32 de ani se află în Italia de la vârsta de 17 ani, citează Agerpres. Este căsătorit și are un copil de un an.

Guvernul ultraconservator condus de premierul Giorgia Meloni și-a înăsprit în ultima vreme discursul cu privire la securitate și imigrație, în perspectiva viitoarelor alegeri legislative din 2027.

Executivul este la concurență cu noul partid de extrema dreaptă, Futuro Nazionale, aflat în creștere în sondaje. Acest partid, condus de ex-generalul Roberto Vannacci, a lansat un apel la expulzarea tuturor migranților fără acte în regulă și a migranților care au comis delicte.