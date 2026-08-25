Un turist care s-a aventurat cu mașina în „Valea Morții” a murit în timp ce căuta ajutor

Un turist francez a murit după ce el și însoțitorul său de călătorie au rămas blocați cu mașina în timp ce conduceau prin Valea Morții din California, în condiții de temperaturi sufocante, relatează CNN.

Pierre Michel Formosa, în vârstă de 68 de ani, și cel de-al doilea francez – al cărui nume nu a fost făcut public – conduceau pe în data de 17 august, când vehiculul lor a rămas blocat în noroi, potrivit unui comunicat al Serviciului Parcurilor Naționale din SUA.

Cum nu au întâlnit niciun vehicul pentru a putea cere ajutor, cei doi au început să traverseze câmpiile de sare. Însă, în condițiile în care temperaturile au atins în acea zi 46,6 grade Celsius, Formosa s-a oprit după aproximativ circa 2,1 kilometri.

Salvatorii au ajuns prea târziu pentru a salva viața turistului din Franța

Însoțitorul său și-a continuat drumul până când a întâlnit un șofer care trecea prin zonă și apoi a raportat incidentul la Centrul pentru Vizitatori Furnace Creek. Câteva minute mai târziu, angajați ai Serviciului Parcurilor Naționale și un adjunct al șerifului local au lansat o operațiune de căutare și salvare.

Un elicopter al Poliției Rutiere din California s-a alăturat operațiunii de căutare și l-a găsit pe Formosa în acea după-amiază. Acesta a fost declarat mort la fața locului.

„Cele mai profunde condoleanțe ale noastre se îndreaptă către familia și prietenii vizitatorului care a murit”, a declarat Mike Reynolds, administrator al Parcului Național Valea Morții, într-un comunicat.

„Aceasta este o reamintire sfâșietoare a cât de repede pot deveni periculoase condițiile de aici. Valea Morții este un loc extraordinar, însă căldura, distanțele și izolarea sa pot fi periculoase, indiferent de experiența pe care o ai. Suntem recunoscători tuturor celor care au participat la căutare, iar gândurile noastre se îndreaptă către cei dragi lui”, a adăugat Reynolds.

Câmpie de sare în „Valea Morții” din SUA, FOTO: Tayfun Coskun / AFP / Profimedia

Ce temperaturi sunt acum în „Valea Morții”

În Valea Morții este în vigoare în prezent o avertizare privind căldura extremă. Aceasta este zona aflată la cea mai joasă altitudine, cea mai fierbinte și cea mai uscată din America de Nord și găzduiește cel mai mare parc național al Statelor Unite, în afara statului Alaska.

Potrivit avertizării emise de Serviciul Național de Meteorologie, temperaturile sunt așteptate să ajungă până 47,8 grade Celsius între marți și vineri.

Autoritățile le reamintesc vizitatorilor că serviciile de telefonie mobilă sunt „limitate sau inexistente” în vastul și izolatul parc și că „ajutorul de urgență poate ajunge abia după câteva ore”.

Recomandările includ transportarea unei cantități suficiente de apă și provizii, verificarea în avans a condițiilor de drum și a vremii și folosirea unei metode alternative de comunicare, precum un dispozitiv de comunicare prin satelit sau o baliză de urgență.

„Dacă vehiculul dumneavoastră devine inutilizabil, să rămâneți lângă acesta este adesea cea mai sigură alegere. Acesta oferă umbră și adăpost și este mult mai ușor de observat de echipele de căutare decât o persoană care merge pe jos în teren deschis”, spun recomandările Serviciului Parcurilor Naționale.