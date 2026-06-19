Al doilea urs împușcat la Brașov în mai puțin de o lună: „Făcea atât de multe probleme”

Primăria Braşov anunţă că a fost extras joi seară un urs în cartierul Valea Cetății din municipiul Brașov, unde a intrat zilnic, timp de trei săptămâni, generând numeroase apeluri la 112.

„În cursul serii trecute, echipa de intervenție a Municipiului Brașov a extras ursul care, în ultimele săptămâni, a fost semnalat în repetate rânduri în zona străzilor Mureșului și Carpaților, din cartierul Valea Cetății”, a anunțat vineri Primăria Brașov, pe pagina de Facebook.

Potrivit autorităților locale, este vorba despre un exemplar care a mai fost capturat în trecut, crotaliat, microcipat și relocat.

„Din păcate, acesta s-a întors în oraș și, timp de aproape trei săptămâni, a intrat zilnic în cartier, generând numeroase apeluri la 112 și o stare de teamă în rândul locuitorilor din zonă”, au precizat reprezentanții Primăriei Brașov.

Viceprimarul oraşului, Dan Ghiţă, a explicat că ursul a provocat mai multe pagube în zonă.

„Aseară am reuşit să extragem ursul care crea atât de multe probleme. Pe lângă faptul că mergea frecvent la containere şi încerca să le deschidă, a reuşit la două insule ecologice să rupă capacul. Ursul se urca pe aceste insule şi încerca efectiv să smulgă tablele de protecţie pentru a ajunge la pungile de gunoi”, a precizat viceprimarul Dan Ghiţă.

Acesta este al doilea urs în mai puţin de o lună care a fost împuşcat în cartierul Valea Cetăţii din municipiul Braşov.

În 29 mai, Primăria Braşov anunţa că a fost împuşcat un exemplar care intra frecvent în cartierul Valea Cetăţii, ursul „gunoier” fiind depistat atunci în zona străzii Jepilor, potrivit Agerpres.