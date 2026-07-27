Un urs s-a plimbat prin centrul Sibiului. Mesaj RO-Alert emis la 04:55 dimineața. Unde a fost capturat

O ursoaică a fost prezentă luni dimineaţa pe unele dintre cele mai circulate străzi din municipiul Sibiu, iar autoritățile au emis şi un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populaţiei, potrivit ISU Sibiu, citat de Turnul Sfatului.

Potrivit sursei citate, sibienii au primit la ora 04:55 dimineață un mesaj RO-Alert, în care erau atenționați că un urs este prezent pe Bulevardul Vasile Milea, să evite zona și să păstreze distanța de animal.

„A fost semnalată prezența unui urs în municipiul Sibiu, strada General Vasile Milea. Evitați zona, rămâneți în locuințe! Păstrați distanța față de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta sau să îl hrăniți”, se arată în mesajul RO-Alert.

Prezența ursului a fost semnalată printr-un apel la 112, potrivit ISU Sibiu, iar la fața locului au fost trimise de urgenţă un echipaj de jandarmi şi un echipaj SMURD.

Ursul a traversat rapid zona centrală a orașului. În jurul orei 05:20, prezența acestuia a fost semnalată în Curtea Colegiului Pedagogic „Andrei Șaguna”, din cartierul Hipodrom, potrivit Turnul Sfatului.

„Pentru siguranța comunității, la fața locului a fost direcționat de urgenţă un echipaj de jandarmerie și au fost informați reprezentanții celorlalte instituții cu atribuții în domeniu”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Sibiu.

Animalul a fost monitorizat de echipa de intervenție, în timp ce încerca să găsească o cale de ieșire, încercând inclusiv să sape pe sub gardul instituției de învățământ. La fața locului au fost prezenți și un vânător, precum și un medic veterinar.

După mai multe încercări ratate, ursoaica a fost tranchilizată de echipa de intervenție, în jurul orei 06:45. Animalul urmează să fie transportat la Grădina Zoologică.