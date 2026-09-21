Un val de aer rece cuprinde România: temperaturile scad accentuat, cade bruma și ninge la munte. ANM a emis și alertă cod galben

Vremea se răcește brusc în toată țara, mai întâi în nordul țării, iar apoi treptat în restul teritoriului, anunță luni meteorologii. În același timp, jumătate de țară se află până diseară sub alertă cod galben de vânt puternic.

Alerta cod galben de vânt puternic este valabilă pe parcursul zilei de luni, până la ora 21.00, în Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, centrul și sudul Moldovei, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munții Banatului, Carpații Meridionali și de Curbură.

Aici, vântul va avea viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 80…90 km/h.

Codul galben de vânt este valabil în 21 septembrie, ora 10 – 21 septembrie, ora 21

Brumă și ninsori la munte anunțate de ANM

ANM a emis și o informare meteo de intensificări ale vântului, răcire accentuată, valabilă până pe 24 septembrie.

Astfel, potrivit ANM, temporar vântul va avea intensificări, luni (21 septembrie) în cea mai mare parte a țării, iar marți (22 septembrie) în Oltenia, local în Banat, Muntenia și la munte. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă de 70…80 km/h.

Valorile termice vor scădea accentuat (în medie cu 8…12 grade), vremea devenind rece pentru această perioadă, luni în jumătatea de nord a teritoriului, iar marți și miercuri și în cea de sud. În general, maximele termice se vor situa între 14 și 21 de grade, iar minimele din nopțile de marți spre miercuri (22/23 septembrie) și miercuri spre joi (23/24 septembrie) vor fi cuprinse între 2 și 11 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiuni, unde vor fi condiții pentru brumă.

Vor fi perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice, luni în nord, centru, est și sud-est, apoi și în rest. Izolat va cădea grindină, în seara zilei de luni în special în sud-est, iar marți după-amiază în sud. Se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp și pe arii restrânse de 20…30 l/mp. Din noaptea de luni spre marți, la munte, în special la altitudini de peste 1700 m, trecător vor fi și precipitații sub formă de măzăriche, lapoviță și ninsoare.