Un val de aer rece va aduce temperaturi de -20 C în țară. Cum va fi vremea la București până vineri

Luni dimineață au fost -17 C la munte, -11 C la Întorsura Buzăului și -7 C la București, iar vremea va fi și mai rece la noapte, din cauza unui val de aer care vine din nordul Europei. Cum va fi vremea în următoarele zile în țară și când vor crește temperaturile.

După valul de aer cald ce a ținut mai multe zile, temperaturile au revenit la nivelul normal de ianuarie și vor mai scădea cu câteva grade, însă maximele vor fi peste 0 grade Celsius în multe regiuni din țară.

Luni la prânz, temperaturile vor fi cuprinse în țară între -4 C și +6 C.

Marți dimineață va fi foarte rece în Transilvania, cu minime de -20 C la „polii frigului”, în timp ce în Dobrogea vor fi și minime de -2 C. Noaptea, în cele mai reci locuri din Muntenia și Oltenia vor fi -13 C, arată prognoza ANM pe 3 zile.

Marți la prânz, maximele vor fi cuprinse între -5 C în Transilvania și +4 C în Muntenia.

Și miercuri dimineața va fi extrem de rece, cu minime cuprinse între -14 C în Transilvania și 0 grade în Moldova. În Muntenia, minimele nopții vor fi cuprinse între -12 C și -4 C, iar în Oltenia, între -13 C și -4 C, în funcție de zonă și de altitudine. În Moldova vor fi și minime de -6 C, iar în Maramureș, de -8 C.

Temperaturile in Europa, in dimineata de 13 ianuarie 2025 (sursa meteociel.fr)

Miercuri la prânz, maximele din România se vor situa între -5 C în Transilvania și +6 C în Muntenia.

Din prognoza ANM pe 5 zile rezultă faptul că joi, pe data de 16 ianuarie, vor fi și temperaturi minime de sub -11 C în Transilvania, dar și de 0 grade în Moldova. La prânz, maximele vor fi între 2 și 7 C.

În cursul zilei de vineri, maximele vor mai crește în țară și pot depăși 9 grade Celsius.

Vremea la București până vineri

13 ianuarie: maximă +4 C

14 ianuarie: -3/3

15 ianuarie: -4/5

16 ianuarie: -5/7

17 ianuarie: -4/7

Sursa foto: Dreamstime.com