Un veritabil palat din Micul Paris a fost spectaculos readus la viață. Acum e reședința ambasadorului Germaniei la București

Palat din vremea Micului Paris, restaurat de arhitecți nemți. În prezent, nobilul monument este reședința ambasadorului Germaniei la București. Foto: Bienala Națională de Arhitectură via B365.ro

La începutul Secolului XX, în mahalaua Popa Cosma din București, Palatul diplomatului Alexandru G. Florescu făcea o impresie aparte în șirul de vile ale protipendadei bucureștene ridicate pe strada care acum se cheamă Henri Coandă.

Mahalaua aceasta era zona de lângă Calea Victoriei unde locuia crema elitelor bucureștene. Devenise cartier rezidențial exclusivist al înaltei burghezii și aristocrației bucureștene. Aici își construiau reședințe miniștri, diplomați, mari proprietari și oameni de cultură.

Citește, pe B365.ro, cum a fost readus la viață un monument de arhitectură din București.