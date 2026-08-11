Un vinovat major neașteptat pentru incendiile de vegetație care au lovit Grecia în ultimii ani, descoperit de anchete

Incendiile de vegetație care au legătură cu rețeaua electrică reprezintă aproximativ 75% din suprafața arsă în Grecia în acest an, scrie Politico.

Scânteile produse de rețeaua electrică învechită a Greciei sunt responsabile pentru o proporție semnificativă a incendiilor devastatoare de vegetație, potrivit datelor preliminare ale autorităților și dovezilor rezultate din anchetele recente.

Incendiile provocate de rețeaua electrică izbucnesc adesea în cele mai periculoase condiții – pe fondul vânturilor puternice, în perioadele de cerere mare de energie electrică și adesea în zone izolate, predispuse la incendii – ceea ce le face mai susceptibile să se răspândească rapid și să devină catastrofale.

Astfel, potrivit unității de combatere a incendiilor provocate intenționat, incendiile care au legătură cu rețeaua electrică reprezintă aproximativ 75% din suprafața arsă în Grecia în acest an.

„Cele mai grave și devastatoare incendii”

Două incendii forestiere de la sfârșitul lunii iulie – unul în vestul Atticii și unul pe insula Creta – au fost, de asemenea, asociate cu rețeaua electrică, conform concluziilor preliminare ale pompierilor greci.

Incendiile au distrus peste 14.000 de acri și au provocat moartea a patru persoane.

Situația a fost oarecum asemănătoare și anul trecut. „Șase din zece incendii majore și 55% din suprafața arsă în 2025 au fost cauzate de rețeaua electrică”, a declarat Elias Tziritis, coordonatorul acțiunilor împotriva incendiilor forestiere la World Wildlife Fund Grecia, citat de Politico.

„Din punct de vedere statistic, este posibil ca majoritatea incendiilor să nu pornească de la rețeaua electrică, dar acestea sunt cele care provoacă cele mai grave și devastatoare incendii”, a spus acesta.

O rețea electrică învechită

Liniile electrice lăsate, vegetația care intră în contact cu cablurile, acumularea de praf pe echipamentele de transport și alte defecțiuni similare pot genera scântei.

Riscul crește în timpul vânturilor puternice și al perioadelor de cerere mare de energie electrică, când infrastructura învechită este supusă unei solicitări mai mari.

O mare parte a rețelei electrice a Greciei a fost instalată cu zeci de ani în urmă și se întinde la suprafață prin păduri predispuse la incendii și zone rurale din ce în ce mai depopulate. În anii 1960, țara a optat pentru o rețea aeriană ca modalitate mai ieftină de a extinde electricitatea în toată țara, în timp ce criza financiară prelungită care a început în 2009 a limitat și mai mult investițiile în sistem.

Criticii susțin că Grecia a acționat prea lent în ceea ce privește îngroparea liniilor de distribuție și adaptarea rețelei la condițiile de incendiu din ce în ce mai severe.

„Am ridicat această problemă cu ani în urmă, solicitând ca se ia urgent măsuri în privința rețelei electrice”, a declarat Christos Kalogeropoulos, general-locotenent în rezervă al Serviciului de Pompieri și fost director al unității de Crimă prin Incendiere.

„Am solicitat de mult timp cablarea subterană urgentă”, a spus el.

Costuri uriașe pentru îngroparea rețelei

Operatorul de distribuție a energiei electrice din Grecia, HEDNO, a contestat afirmațiile potrivit cărora rețeaua ar fi una dintre principalele cauze ale incendiilor forestiere, precizând că doar aproximativ 1% din incendiile forestiere înregistrate în 2025 au fost atribuite rețelei electrice, comparativ cu aproximativ 3% în SUA.

Alexandra Sdoukou, purtătoare de cuvânt a partidului de guvernare Noua Democrație, a declarat că îngroparea întregii rețele de medie tensiune, de 120.000 de kilometri, ar costa aproximativ 35 de miliarde de euro, ceea ce ar impune guvernului să se concentreze mai întâi asupra zonelor expuse celui mai mare risc.

Între timp, partidele de opoziție și grupurile de advocacy au acuzat guvernul că acționează prea lent, că nu întreține rețeaua electrică în mod corespunzător și că a renunțat la unele proiecte de prevenire a incendiilor finanțate din fondurile de redresare ale UE.