Ploile se opresc, însă vine gerul. Meteorologii anunță temperaturi de până la minus 10 grade. Cum arată prognoza

După mai multe zile de ploi și vreme închisă, meteorologii vin cu vești bune. În zilele următoare vom avea parte de un cer însorit, însă nopțile vor deveni mai friguroase.

„Partea frumoasă a prognozei pentru următoarele zile este că vremea va deveni ca aspect din ce în ce mai bună, cu un cer din ce în ce mai degajat în următoarele zile, deci o vreme însorită, treptat în toate regiunile țării”, a declarat joi, la Digi 24, directorul de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie, Florinela Georgescu.

Vor mai fi precipitații în unele zone ale țării pe parcursul zilei de joi, însă în următoarele zile soarele își va face din nou apariția, a precizat meteorologul.

„Astăzi încă mai este posibil să mai plouă slab în Oltenia și partea de nord a Munteniei, după care în zilele viitoare tot mai puține precipitații și așa cum spuneam pe parcursul zilelor tot mai mult soare. Pe de altă parte însă, temperaturile vor fi în scădere. Vom simți această scădere în special pe parcursul nopților”, a subliniat experta de la ANM.

Temperaturile vor scădea mult sub pragul înghețului cu precădere în Transilvania, iar începutul săptămânii viitoare va fi cel mai friguros.

„Nopți cu un cer degajat înseamnă în condițiile unei mase de aer rece, temperaturi minime tot mai coborâte. Deja mâine dimineață le așteptăm a fi sub 0 grade, în special jumătatea de nord a țării, să coboare spre -5 -6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, urmând ca diminețile viitoare să aducă temperaturi negative pe arii tot mai extinse și așteptăm ca duminică și luni dimineață să fie cel mai rece cu minime care urmează a fi negative în toată țara, să coboare posibil în jurul a -10 grade în estul Transilvaniei, iar în celelalte zone ale țării să se încadreze între -4 și 0 grade”, a mai precizat Georgescu.

Se răcește și în Capitală, nopțile vor fin din ce în ce mai friguroase, cu temperature care vor fi sub zero grade la începutul săptămânii viitoare.

„Și la București deja mâine dimineață nu ar fi exclus ca temperatura cea puțin în partea de nord a orașului să se apropie de 0 grade și apoi și aici diminețile de duminică și luni să fie cu valori termice tot mai scăzute până spre -2 -3 grade”, a mai declarant directorul de prognoză de la ANM.