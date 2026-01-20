Una dintre „cărțile” Ucrainei în negocieri: Un sistem care să le ofere aliaților date „de o valoare extraordinară”

Noul ministru ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, a anunțat că va fi stabilit un sistem care să le permită aliaților să își antreneze modelele de inteligență artificială pe baza datelor de luptă pe care le-a colectat Kievul în cei aproape patru ani de război cu Rusia, transmite Reuters.

Fedorov, fost ministru al digitalizării, care săptămâna trecută a preluat portofoliul apărării pentru a conduce reforma în sector, a descris baza de date a Kievului ca fiind una dintre „cărțile” sale în negocierile cu alte națiuni.

„Datele de pe linia frontului au o valoare extraordinară”

De când a lansat Rusia războiul împotriva Ucrainei în februarie 2022, ucrainenii au adunat informații extinse de pe câmpul de luptă, inclusiv statistici de luptă înregistrate sistematic și milioane de ore de filmări cu drone.

Astfel de date sunt importante pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială, care necesită volume mari de informații din lumea reală pentru a identifica tipare și pentru a prezice cum ar putea acționa oamenii sau obiectele în diverse situații.

„Astăzi, datele din prima linie au o valoare extraordinară”, le-a spus Fedorov reporterilor în comentariile aprobate pentru publicare marți, adăugând că există o cerere de date din partea aliaților. „Vom construi un sistem pe care își pot antrena produsele software folosind datele noastre”, a explicat oficialul.

Fedorov declarase anterior că Ucraina folosește inteligență artificială de la firma americană de analiză a datelor Palantir, atât pentru aplicații militare, cât și pentru cele civile.

Prezentându-și planurile după ce a fost numit la Ministerul apărării, el a precizat că dorește să îi integreze „mai activ” pe aliați în proiecte.

Ministrul a spus că echipa sa primește consiliere de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale și RAND din SUA, precum și de la Institutul Regal al Serviciilor Unite din Marea Britanie.