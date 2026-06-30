Una dintre cele mai aglomerate intersecții din București va fi reconfigurată. Lucrările vor dura 12 luni

Fluxurile de trafic vor fi regândite și se vor crea benzi noi de circulație în intersecția dintre Șoseaua Colentina – Șoseaua Fundeni – Șoseaua Andronache – strada Gherghiței. Proiectul a fost aprobat azi în Consiliul General al Municipiului București.

Încă din mandatul primarului Adriean Videanu (2005-2008) s-a discutat ca în această intersecție, una dintre cele mai aglomerate din capitală, să fie construit un pasaj.

Municipalitatea a renunțat însă la idee, deoarece nu este spațiu suficient pe strada Gherghiței, iar pentru o astfel de lucrare era nevoie de exproprierea și demolarea caselor de pe partea dreaptă, cum mergi spre Pipera.

Noi benzi de trafic

Planul de reconfigurare a interseției Șoseaua Colentina – Șoseaua Fundeni – Șoseaua Andronache – strada Gherghiței

Actualul proiect propune doar reconfigurarea fluxurilor de trafic și crearea unor noi benzi și conexiuni, pentru a fi reduse conflictele de trafic.

Potrivit proiectului adoptat, înainte de intersecție, cum vii dinspre centru pe Șoseaua Colentina, se va tăia din trotuar și se va face o bandă de circulație în plus, pentru a viraj cu semafor la stâna, pe strada Gherghiței, spre autostrada A3.

Astfel, mai rămân două benzi pentru înainte și una spre dreapta, pe Șoseaua Fundeni.

Pentru șoferii care vin de pe Șoseaua Fundeni și merg spre strada Gherghiței, spre A3, se vor separa fluxurile de trafic ca să aibă acces direct spre Gherghiței. Pentru cei care vor să meargă spre centru, va fi culoar separat, cu viraj la stânga, pe Colentina. În plus, pe strada Gherghiței, spre Autostrada A3, se va face încă o bandă de circulație, față de una cât este în prezent.

Proiect de 71 de milioane de lei

Autoritățile urmează să stabilească când vor începe lucrările, iar odată demarate vor dura 18 luni – 6 luni proiectare și restul execuția. Potrivit indicatorilor tehnico-economici aprobați, valoarea lucrărilor este estimată la circa 71 milioane lei cu tot cu TVA.

Din această sumă, lucrările costă 46 milioane lei. Defalcat, cea mai mare parte merge pentru lucrările la rețeaua de utilități – peste 32 milioane lei – și doar 13 milioane lei pentru reconfigurarea rutieră, potrivit devizului. Diferența până la 71 de milioane este dată de cheltuielile pentru lucrări neprevăzute, cheltuieli pentru marja de buget și ajustări, în caz de nevoie.

Potrivit studiului de fezabilitate, proiectul prevede: