Una dintre cele mai cunoscute companii din lume a numit în premieră un director general din afara rândurilor sale

Brazilianul Rafael Oliveira, un fost bancher de investiții, a fost numit marți în funcțiile de președinte și director general al Heineken, producătorul de bere din Olanda alegând astfel pentru prima oară în istoria sa de peste un secol și jumătate un șef care nu provine din rândurile companiei, relatează RTE și Reuters.

Oliveira a fost din 2024 directorul general al producătorului olandez de cafea și ceai JDE Peet’s. El se va alătura Heineken, al doilea cel mai mare producător de bere din lume, pentru un mandat de patru ani începând cu 1 octombrie.

„După o căutare globală riguroasă, consiliul de supraveghere l-a ales în unanimitate pe Rafa pentru combinația sa unică de viziune strategică, expertiză operațională și competențe financiare”, a transmis Heineken într-un comunicat publicat marți.

Fostul director general Dolf van den Brink, care a condus compania olandeză timp de șase ani, și-a anunțat retragerea surpriză în ianuarie, cu o lună înainte ca Heineken să anunțe mii de concedieri la nivel global.

El s-a retras oficial la începutul acestei luni. Plecarea sa a fost una dintr-o serie care au zguduit anul acesta industria bunurilor de larg consum, inclusiv Diageo și Remy Cointreau, marii competitori ai Heineken din sectorul băuturilor.

Comitetele de recrutare și investitorii s-au orientat tot mai mult către candidați externi în speranța că aceștia vor aduce un suflu nou.

Un brazilian însărcinat cu redresarea Heineken

Oliveira va avea sarcina de a conduce Heineken printr-un plan de reducere a 6.000 de locuri de muncă, de a relansa volumele de vânzări în pofida unei prognoze de scădere a cererii globale de bere și de a recupera teren în fața rivalului Anheuser-Busch InBev în privința randamentelor pentru investitori.

Heineken a precizat că Oliveira are două decenii de experiență în „leadership transformațional” atât pe piețe dezvoltate, cât și emergente, și o istorie de implementare a unor strategii concentrate și de îmbunătățire a performanței.

Oliveira a studiat economia la Universitatea Catolică Pontificală din São Paulo și a obținut un MBA internațional la Universitatea din Chicago. Și-a început cariera în Brazilia în diviziile de cercetare pe acțiuni la Banco Icatu și Banco BBA-Creditanstalt.

Între 2004 și 2014, a lucrat la Goldman Sachs, în funcții de conducere superioare.

Înainte de JDE Peet’s, Oliveira a petrecut un deceniu la The Kraft Heinz Company, ajungând președinte pentru piețele internaționale.