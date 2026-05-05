Una dintre cele mai cunoscute vedete radio din România, mesaj categoric după demiterea lui Ilie Bolojan: „Mă uit la fotografia asta și știu că nici peste 10 ani nu îmi va fi rușine cu ea”

Realizatorul Radio Zu sare în apărarea premierului demis cu un mesaj clar.

„Mai bine bolojenist decât pesedist. Mai bine Bolojan decât PeseDAN. Mă uit la fotografia asta și știu că nici peste 10 ani nu îmi va fi rușine cu ea. Pentru că m-am văzut și o să continui să mă văd în public, cu lumina aprinsă, cu un om pe care îl admir. Un om care face ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine. Un om care nu s-a compromis. Mai bine Bolojan decât șobolan”, scrie vedeta Radio Zu într-o postare pe Facebook.

Acesta vine și cu o concluzie: „Astăzi, în România s-a stins din nou lumina. E vremea șobolanilor. Dar nu a murit și speranța. În cei care vor aprinde din nou lumina.”

Nu este prima ieșirea pro-Bolojan a lui Morar. Acesta a fost fotografiat alături de Bolojan la o cafea în Oradea și și-a declarat public simpatia pentru fostul premier.