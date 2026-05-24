Una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune din România tocmai și-a anunțat despărțirea de Antena 1: „Am economisit și investit astfel încât să nu depind de nimeni”

Cel mai cunoscut jurnalist de bussiness din ultimii ani, Iancu Guda, a anunțat sămbătă că nu va mai realiza emisiunea zilnică pe care o avea la Antena 1.

„Am încheiat de comun acord colaborarea cu Antena 1 pentru productța rubricii zilnice de educație practică IQ FINANCIAR. Închei astfel etapa de producție TV, un proiect important al carierei mele, dar solicitant si care implica foarte multă energie și timp, pentru a putea muta focusul într-o zonă mult mai amplă, pe toate celelalte direcții pe care am construit în toți acesti ani. Voi continua să contribui în spațiul public cu analize economice, intervenții LIVE și conținut educațional independent, în paralel cu dezvoltarea proiectelor antreprenoriale, platformelor digitale și inițiativelor de educație financiară pe care le dezvolt deja de mai mulți ani“, a scris Iancu Guda, pe Facebook.

Acesta a realizat aproape de șapte ani o pastilă zilnică de educație financiară: cca. 2000 emisiuni cu +10.000 minute la TV (DIGI24 si Antena1), cel mai lung maraton de educație financiară din istoria televiziunii românești.

Guda mai amintește că în ultimii ani a fost CEO-ul local pentru Coface, „cea mai importantă companie de rating financiar și credit risk din Europa și a treia din lume”, e implicat în conducerea celei mai mari societăți de administrare investiții din România (BRD AM cu +10 miliarde RON active în management)” și de alte proiecte ale sale.

„Am economisit și investit astfel încât să NU depind de nimeni, așa cum nu am depins niciodată.”

Guda scrie că în viitor va continua analizele economice pe blog și că va produce conținut video pentru aplicația sa.