Una dintre cele mai digitalizate țări din lume renunță să mai livreze scrisori, după 400 de ani

Serviciul poștal de stat din Danemarca, PostNord, va livra ultima scrisoare pe 30 decembrie, punând capăt unei tradiții vechi de peste 400 de ani, transmite The Guardian.

Decizia a fost luată la începutul acestui an.

PostNord, companie formată în 2009 printr-o fuziune a serviciilor poștale suedeze și daneze, a declarat că va reduce 1.500 de locuri de muncă în Danemarca și va elimina 1.500 de cutii poștale roșii pe fondul „digitalizării crescânde” a societății daneze.

Descriind Danemarca drept „una dintre cele mai digitalizate țări din lume”, compania a declarat că cererea de scrisori „a scăzut drastic”, în timp ce cumpărăturile online au continuat să crească, ceea ce a determinat decizia de a se concentra în schimb pe livrarea de colete.

Aproximativ 1.000 dintre cutiile poștale care au fost demontate au fost cumpărate în doar trei ore pentru 268 de euro fiecare pentru cele în stare bună și 201 euro pentru cele puțin mai uzate. Alte 200 vor fi scoase la licitație în ianuarie. PostNord, care va continua să livreze scrisori în Suedia, a declarat că va rambursa timbrele daneze neutilizate pentru o perioadă limitată de timp.

Cutie poștală din Danemarca. Credit line: Steffen Trumpf / DPA / Profimedia

Danezii vor putea în continuare să trimită scrisori, folosind compania de livrări Dao, care deja distribuie corespondență în Danemarca. Clienții vor trebui însă să meargă la un sediu Dao pentru a trimite scrisorile sau să plătească suplimentar pentru ridicarea de acasă și să achite costul livrării online.

Unii tineri vor să trimită scrisori

Serviciul poștal danez era responsabil pentru livrarea scrisorilor în țară din 1624. În ultimii 25 de ani, trimiterea de scrisori a fost în scădere accentuată în Danemarca, cu peste 90%.

Dar s-a observat o tendință în creștere de a trimite scrisori prin corespondență în rândul tinerilor.



Dao a spune că un studiu de-al său a constatat că tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani trimit de două până la trei ori mai multe scrisori decât alte grupe de vârstă. Ei ar căuta astfel „un contrabalans la suprasaturația digitală”.

Cât de digitalizată e Danemarca

Danemarca este considerată una dintre cele cele mai digitalizate țări din lume, cu o populație foarte implicată în utilizarea tehnologiei, iar interacțiunea cu autoritățile se face în mod normal online.

În cadrul sistemului MitID – sistemul național de identificare digitală al Danemarcei, utilizat pentru toate operațiunile, de la servicii bancare online la semnarea electronică a documentelor și programarea unei consultații medicale – toate comunicările oficiale din partea autorităților sunt trimise automat prin „poștă digitală”, în loc de poștă tradițională.

Deși există opțiunea de a renunța la acest sistem și de a primi în schimb corespondența fizică, puțini o fac. În prezent, 97% din populația daneză cu vârsta de peste 15 ani este înscrisă în MitID și doar 5% din danezi au renunțat la poșta digitală.