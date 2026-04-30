Una dintre cele mai importante companii aviatice din România tocmai a anunțat că și-a vândut jumătate din acțiuni

Compania AnimaWings a anunțat joi că a vândut 50% din acțiunile companiei către trei investitori, potrivit unui comunicat de presă.

Potrivit anunțului, cei trei investitori sunt BT Asset Management SAI, parte din Grupul Financiar Banca Transilvania, Winners Holding Investments și EVERGENT.

Cine sunt cei trei investitori

BT Asset Management SAI, parte a Grupului Financiar Banca Transilvania, lider al pieței de asset management după valoarea activelor administrate, de peste 10 miliarde de lei, și după numărul de investitori, circa 475.000;

Winners Holding Investments, cu un portofoliu diversificat de proiecte și investiții în diverse sectoare ale economiei

EVERGENT Investments, fond de investiții listat la Bursa de Valori București (EVER), cu active administrate de peste 4 miliarde de lei și cea mai mare capitalizare bursieră, peste 2,6 miliarde lei, din categoria sa.

„Acest moment reprezintă pentru noi mult mai mult decât o tranzacție financiară, este confirmarea că proiectul pe care l-am început are substanță, direcție și viitor. Am ales să creștem alături de investitori care au înțeles că AnimaWings nu este doar o companie aeriană, ci un proiect de țară. Acum, cu noii parteneri și capitalul potrivit, suntem pregătiți să construim cel mai ambițios proiect aviatic privat din România”, declară Marius Pandel, CEO și co-fondator AnimaWings. Acesta va rămâne acționar și CEO al companiei.

Fondată în anul 2020, AnimaWings este o companie aeriană 100% românească, dezvoltată

în cadrul Memento Group, alături de touroperatorul Christian Tour.

Unde zboară

Potrivit comunicatului de presă, flota actuală cuprinde 7 aeronave moderne Airbus, iar planul este extinderea acesteia la 14 aeronave până la finalul anului 2027. Aeronavele sunt configurate cu 137 – 180 de locuri și oferă trei clase de servicii – Business, Premium Economy și Economy – asigurând un standard full-service complet.

În sezonul de vară, compania va opera 60 de rute către 30 de destinații, acoperind atât

zborurile domestice – între București și marile centre economice regionale: Cluj-Napoca,

Iași, Timișoara și Oradea, cât și rute europene principale, precum Londra, Paris, München,

Milano, Istanbul, Praga, Atena, Stockholm sau Geneva.

Pentru vara 2026, AnimaWings a anunțat cel mai extins program de zboruri charter al

companiei, către Grecia, Italia, Turcia și Spania. Oferta include 25 destinații de vacanță, cu

zbor direct spre Olbia, Sardinia, Salonic, Rodos, Kefalonia, Creta, Corfu, Mallorca, Tenerife,

Antalya, Zakynthos și Chania, din București și din alte orașe mari ale țării.



