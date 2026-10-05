Una dintre cele mai în vogă trupe din România tocmai a anunțat că își oprește activitatea după 19 ani

Trupa Mono Jacks transmite că pe 11 noiembrie va cânta pentru ultima dată împreună.

„The Mono Jacks își oprește activitatea. Da, nu e un titlu bombastic. Am început povestea asta în urmă cu 19 ani și îmi imaginam că voi ajunge în alt loc. Chiar dacă realitatea de acum nu prea seamănă cu ce mi-am dorit atunci, sunt recunoscător că am pășit în locuri la care nici nu visam și că, în ciuda tuturor obstacolelor, ne-am spus de mai multe ori: „WE ARE LIVING THE DREAM!” Doare tare că ne oprim, dar doare mai puțin când mă gândesc că nu ne despărțim certați. Poate pare puțin, dar pentru mine înseamnă foarte mult”, se arată într-un mesaj postat pe contul de Facebook al trupei.

Aceasta anunță data ultimului concert. „Ne dorim să încheiem așa cum am început, pe scenă, așa că ne-am bucura tare mult să veniți să urlăm împreună la Expirat, pe 11 noiembrie.”

Potrivit descrierii de pe site-ul trupei, „trupa a fost înființată în 2008 de Doru Trăscău (foto) , cunoscut publicului românesc ca solist al formației ab4, una dintre icoanele grunge-ului românesc de la începutul anilor 2000.”

Trupa îi mai are în componență pe Andrei Zamfir — chitară, Cristian Chiru — bas, John Ciurea — tobe.