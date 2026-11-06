Una dintre cele mai mari actrițe din România intervine în scandalul angajării la Teatrul Național București a regizorului Felix Alexa, acuzat de abuz

Actrița Ofelia Popii intervine în scandalul cu auzații de abuz în lumea teatrului, după ce Teatrul Național București (TNB) l-a angajat pe regizorul Felix Alexa, acuzat de mai multe femei de hărțuire și agresiune sexuală într-o investigație publicată de RISE Project în 2023. Actrița spune că a citit cu tristețe mărturiile femeilor care l-au acuzat pe regizor și că a fost afectată și de demisia actorului Conrad Mericoffer de la TNB.

„Sunt împotriva abuzului. De orice fel. Dar mă doare și mă revoltă parcă și mai mult atunci când se întâmplă în teatru, un loc care ar trebui să fie despre libertate, sensibilitate, curaj și întâlnirea dintre oameni”, a scris Ofelia Popii pe Facebook.

„Cred că putem face spectacole puternice fără să distrugem oameni”

Actrița spune că talentul și exigența artistică nu pot fi folosite pentru a justifica abuzurile.

„Nicio formă de abuz nu poate fi justificată prin artă, prin exigență, prin genialitate sau prin invocarea unui temperament artistic. Nicio formă de abuz, asupra artiștilor, tehnicienilor, asupra oricărei ființe vii nu e de tolerat!”, a transmis ea.

Ofelia Popii consideră că spectacolele pot fi realizate fără ca oamenii implicați să fie umiliți sau intimidați:

„Cred că putem face spectacole puternice fără să distrugem oameni. Cred că putem fi exigenți fără să fim cruzi. Și cred că avem responsabilitatea de a nu întoarce privirea atunci când cineva este abuzat. Pentru că tăcerea poate deveni adăpostul abuzatorului. Arta ar trebui să ne facă mai liberi, nu mai supuși”.

Ce spune Ofelia Popii despre acuzațiile la adresa lui Felix Alexa

Actrița se referă direct la mărturiile persoanelor care au acuzat că au fost abuzate de regizor.

„Simt o tristețe îngrozitoare citind mărturiile celor care au vorbit despre abuzurile trăite în relația profesională sau personală cu Felix Alexa. O tristețe amestecată cu revoltă, neputință și apare o întrebare dureroasă: cum ajungem să acceptăm, să tolerăm sau să normalizăm asemenea lucruri într-un spațiu care ar trebui să fie despre libertate și creație?”

Ofelia Popii vorbește și despre decizia actorului Conrad Mericoffer de a demisiona de la Teatrul Național București, în contextul scandalului.

„M-a întristat profund și declarația lui Conrad Mericoffer prin care își anunță demisia de la TNB. Dincolo de gestul în sine, mă doare că un om, un artist de valoarea lui, ajunge să simtă că nu mai poate rămâne într-un loc în care valorile, demnitatea și respectul nu mai pot fi apărate așa cum ar trebui.”

În finalul mesajului, actrița cere solidaritate cu persoanele care reclamă abuzuri și spune că acestea trebuie ascultate: „Cred că e un moment în care avem nevoie nu doar de declarații de principiu, ci și de curaj, luciditate și solidaritate reală. De capacitatea de a asculta, de a nu minimaliza suferința celuilalt și de a nu transforma tăcerea într-un scut pentru cei aflați în poziții de putere”.

Cum a început scandalul de la Teatrul Național București

Scandalul a izbucnit la sfârșitul lunii octombrie, după ce publicația Cultura la dubă a dezvăluit că regizorul Felix Alexa a fost angajat la Teatrul Național București pentru stagiunea 2026–2027, unde pregătește spectacolul „Tartuffe”, de Molière.

În ianuarie 2023, RISE Project a publicat investigația „Catedra de abuz: «Au fost niște relații de iubire»”, semnată de jurnalista Ioana Moldoveanu, acum jurnalistă la site-ul de investigații non-profit Snoop. Mai multe femei, printre care foste studente ale regizorului, au relatat experiențe de hărțuire și abuz în relația cu Felix Alexa, inclusiv în perioada în care acesta preda la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC).

Felix Alexa a respins acuzațiile.

Angajarea sa la TNB a provocat reacții din partea mai multor actori și regizori. Printre cei care au criticat decizia se numără Mihai Călin, Istvan Teglas, Ionuț Toader și Conrad Mericoffer.

Pe 4 noiembrie, Conrad Mericoffer și-a anunțat demisia de la TNB. Regizorul Bobi Pricop a anunțat că nu mai dorește să colaboreze cu teatrul, iar regizorul Botond Nagy, care are două spectacole în repertoriul Teatrului Național București, i-a cerut public demisia directoarei instituției, Ada Lupu Hausvater, scrie Cultura la Dubă.

„Din punctul meu de vedere, angajarea lui Felix Alexa la TNB este o decizie imposibil de susținut”, a scris regizorul pe Facebook. „Personal, NU ACCEPT ca abuzul să fie rebotezat «exigență», tăcerea «prudență», iar mușamalizarea «procedură»”, a mai transmis acesta.

Ce spune conducerea Teatrului Național București

Directoarea TNB, Ada Lupu Hausvater, a declarat că își asumă decizia angajării lui Felix Alexa, potrivit Agerpres.

Într-un comunicat transmis pe 30 octombrie, conducerea teatrului a explicat că regizorul a fost angajat pe perioadă determinată și că acuzațiile care îl vizează au fost discutate înainte de luarea deciziei.

Ada Lupu Hausvater a invocat faptul că o comisie de etică a UNATC nu a identificat, în 2022, încălcări ale codului de etică în cazul lui Felix Alexa. Directoarea a mai precizat că regizorul nu figurează în registrul persoanelor care au comis infracțiuni sexuale.

Potrivit conducerii TNB, la repetițiile spectacolului „Tartuffe” nu au fost semnalate incidente, iar teatrul va analiza eventualele sesizări privind abuzurile.

Ministra Culturii, Ioana Ciocan, a declarat că instituțiile publice de cultură vor fi monitorizate în privința respectării regulilor împotriva hărțuirii și că persoanele care reclamă abuzuri nu trebuie să se teamă de consecințe profesionale.