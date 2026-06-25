Una dintre cele mai mari companii IT renunță la 500 de oameni în România

Oracle, una dintre cele mai mari companii tech, va face încă o restructurare și renunță la 500 de angajați dintre cei 4.000 pe care îi are în România, scrie Ziarul Financiar.

Compania are un program amplu de restructurare la nivel mondial și a spus că își reduce efectivele și din cauza AI-ului.

Compania a deschis acum 22 de ani primul său centru de servicii în România.

Gigantul american Oracle – unul dintre cei mai mari furnizori de software, echipamente și servicii de IT – a anunţat joi la Bucureşti că va face o nouă restructurare: 500 de angajaţi vor fi daţi afară imediat, ca parte a unei restructurări globale şi a schimbării modelului de business, pentru a face faţă trendului care vine odată cu AI, scrie Ziarul Financiar.

Conform unor surse citate de publicație, angajaţii din România au început să fie anunţaţi de joi dimineaţă. Ei ar urma să primească salarii compensatorii.

Câteva sute de oameni concediați de Oracle în România și anul trecut

Oracle România avea la final de 2024 aproape 4.500 de oameni și a renunțat anul trecut la încă 400 de angajați.

Compania a deschis în 2004, la București, primul său centru de externalizare din România. În 2009, avea 1.000 de angajați, în 2015 trecea de 3.000 și în 2017 ajungea la 4.500.

Cele trei entităţi principale prin care Oracle operează în România au încheiat 2025 cu afaceri cumulate de aproape 1,8 miliarde lei, în creştere cu 7,5% faţă de 2024. Toate cele trei firme au raportat pierderi în 2025.

Oracle a explicat – citată de BBC – faptul că implementarea tehnologiilor de inteligenţă artificială în operaţiunile sale a contribuit la reducerea numărului de angajaţi şi că acest proces ar putea continua şi pe viitor.

Oracle avertiza și că eforturile sale de restructurare „pot fi perturbatoare”. Compania estima că reorganizarea la nivel mondial ar putea duce la un deficit de angajați calificați în anumite roluri, ceea ce ar putea provoca o scădere a productivității și i-ar putea afecta rezultatele financiare.

Compania are 49.000 de angajați în SUA și 92.000 pe piețele internaționale.

Oracle a anunțat că a redus în ultimul an la nivel mondial cu 21.000 numărul angajaților, ceea ce înseamnă 13% din efectivele globale, scrie Reuters.

Oracle are în plan să investească în acest an 50 de miliarde de dolari în centre de date și alte tipuri de infrastructură AI.