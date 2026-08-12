Una dintre cele mai mari țări din Europa se gândește să interzică folosirea grătarelor de unică folosință: „Sunt convins că trebuie să transmitem acest mesaj în mod clar și răspicat”

Înaintea unei ședințe pe tema căldurii extreme care afectează în aceste zile Marea Britanie, prim-ministrul Andy Burnham propune o posibilă măsură care să limiteze riscul unor incendii forestiere, scrie ziarul britanic The Guardian.

„Este evident că în sud există o problemă gravă legată de incendiile forestiere. Incendiul din New Forest reprezintă un motiv major de îngrijorare; am asistat la astfel de incendii și în zonele din nord, precum și recent în Suffolk. Acesta este un mesaj adresat și publicului, deoarece multe dintre incendiile forestiere pe care le-am menționat au fost provocate de grătarele de unică folosință. Sunt convins că trebuie să transmitem acest mesaj în mod clar și răspicat. Oamenii nu ar trebui să folosească aceste grătare în aer liber în acest moment. Nu știu încă care este soluția, dar doresc să închei ședința de astăzi cu un mesaj clar și răsunător: vrem ca oamenii să fie cât mai precauți cu putință atunci când se află în natură, atât în ceea ce privește țigările, cât și grătarele de unică folosință despre care știm că prezintă risc de incendiu”, a declarat miercuri, premierul britanic Andy Burnham.

Premierul britanic Andy Burnham/ Foto: James Manning, PA Images / Alamy / Profimedia

Incendii și pierderi uriașe

Pompierii britanici s-au luptat și se luptă în continuare cu mai multe incendii de vegetație în ultimele zile, în contextul în care țara este afectată de un nou val de căldură puternic. Joi, temperaturile vor ajunge la Londra la 37 de grade Celsius, dar de vineri, acestea vor scădea semnificativ.

Potrivit unei estimări citate de ziarul britanic, valurile repetate de căldură puternice din această vară ar fi putut costa economia britanică peste 4 miliarde de lire sterline sub forma pierderilor de producție economică până la sfârșitul lunii iulie.