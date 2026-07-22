Una dintre cele mai mari vedete ale Italiei a cerut cetățenia rusă. „Nu ne putem nega originile”, afirmă fiica sa
Ornella Muti, una dintre marile vedete ale cinematografiei italiene, a solicitat cetățenia rusă, a declarat pentru agenția RIA Novosti fiica sa, cântăreața Naike Rivelli, citată de cotidianul financiar Kommersant.
„Cerem cetățenia rusă pentru a ne simți cu adevărat ca acasă (…) Avem rădăcini rusești, nu ne putem nega originile, familia și prietenii”, a declarat Rivelli.
Acum în vârstă de 71 de ani, Mutti este fiica unui jurnalist italian și a sculptoriței Ilse Renate Krause, de origine ruso-germană. Bunicii pe linie maternă ai lui Mutti emigraseră din Leningrad (actualul Sankt Petersburg) în Estonia.
Ornella Muti a debutat pe marele ecran la vârsta de doar 14 ani în filmul „La moglie più bella” (Cea mai frumoasă soție) și a devenit de-a lungul deceniilor una dintre cele mai prolifice și titrate actrițe ale Italiei.
Alături de celebrul Adriano Celentano ea a realizat două dintre cele mai de succes comedii din istoria cinematografiei italiene: „Îmblânzirea Scorpiei” (1980) și „Îndrăgostiți nebunește” (1981).
Ornella Muti, pe marele ecran alături de Alain Delon și Javier Bardem
Ea este una dintre puținele actrițe italiene care s-au bucurat de mare succes și în afara țării, jucând sub regia a numeroși regizori europeni, dar și a unor nume mari de la Hollywood precum Woody Allen și John Landis.
Printre actorii alături de care a jucat se numără Alain Delon (în filmul „O iubire a lui Swann”), Javier Bardem („Hotel”), Jeremy Irons, Salma Hayek, Burt Reynolds și John Malkovich.
În 1980 ea a jucat și în epopeea spațială „Flash Gordon”, alături de Timothy Dalton și legendarul Max von Sydow.
Pentru majoritatea vieții sale ea a fost considerată un „sex simbol” al Italiei, fiind notorie că și-a asigurat sânii pentru 350.000 de dolari în 1999.
Rivelli a menționat acum că ea și mama ei vizitează frecvent Rusia pentru muncă și pentru a se întâlni cu familia și prietenii.
Actrița intenționează să cumpere o casă la Moscova sau Sankt Petersburg împreună cu fiica ei.
Mutti declarase în 2022 pentru agenția TASS că e interesată de obținerea cetățeniei ruse.
„Mi-ar plăcea să obțin cetățenia, deoarece face parte din cultura mea, asociată cu mama mea. Ea a murit anul acesta, iar acesta ar fi un dar în memoria ei”, afirma ea la momentul respectiv.