Una dintre cele mai populare vedete de la PRO TV a publicat capturi cu câteva dintre mesajele pe care le primește: „Îmi e milă de ei”

Vedeta Știrilor sportive de la PRO TV le-a transmis un mesaj celor care îi trimit comentarii pline de hate.

„Primesc des în interviuri întrebarea: „Cum te descurci cu haterii?” Răspunsul meu e simplu: îi ignor și îi monetizez😬 În spatele acestei detașări sunt ani în care am învățat, uneori greu, să nu mai iau personal ceea ce nu este despre mine. Am trecut prin jigniri, amenințări, comentarii care dor, mai ales la început, când încă îți construiești încrederea și locul tău. Și am ales sa nu îmi expun și persoanele iubite”, scrie pe Facebook Corina Caragea, prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV.

Caragea lucrează la PRO TV din 2005, de când avea 22 de ani, devenind una dintre vedetele stației.

„Oameni care vorbesc despre valori, familie, credință, dar aleg să rănească”

În postarea despre mesajele de hate pe care le primește, vedeta scrie că a înțeles „că internetul e un perete pe care poate scrie oricine. Și că multe dintre aceste cuvinte spun mult mai mult despre cel care le scrie decât despre cel care le primește. Uneori e suficient să te uiți la poza de profil: oameni care vorbesc despre valori, familie, credință. Și totuși, în spatele ecranului, aleg să rănească”.

În mesaj, Caragea postează o serie de capturi cu mesaje de la cei care i-au transmis mesaje de hate. „Îmi este milă de ei. Mai ales în perioada aceasta, a postului, care ar trebui să fie despre liniște, introspecție și mai multă bunătate, contrastul devine și mai puternic. E ușor să vorbim despre credință. Mai greu e să o arătăm în felul în care îi tratăm pe ceilalți. Eu merg mai departe pentru că știu cine sunt, ce pot și ce vreau. Dar un lucru cred că e important de spus clar: hate-ul nu ar trebui să fie normal. Nu e parte din „fișa postului”, nu e prețul vizibilității și nici nu ar trebui acceptat ca ceva inevitabil. E doar o formă de violență pe care, poate, am început prea ușor să o tolerăm.”

Unele dintre capturile cu mesajele și comentariile primite sunt pline de jigniri sau înjurături.